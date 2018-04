1 / 1

Foto: Foto: Monika Schmiedel

(kri) In Bibergau gingen die Ministranten von Gründonnerstag bis Karsamstag rappeln und ersetzten so die Kirchenglocken. Dieser Kirchendienst wird ausschließlich von den Ministranten ausgeübt, heißt es in einer Mitteilung an die Presse.