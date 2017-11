Die Kerwerpredigt ist ein Höhepunkt

„Auf zur Markt Herrnsheimer Kerm“, rufen der Bürgerverein Marktschänke und der Jugendtreff zur Herrnsheimer Kirchweih von Freitag bis Montag, 10. bis 13. November, auf.

Der Samstag startet mit einem Weißwurstfrühstück ab 9.30 Uhr im Jugendraum. Höhepunkt wird am Samstagabend die Kirchweihfeier ab 19.30 Uhr sein. Dann werden Holger Götzelmann und Florian Hiller in der Marktschänke die Kirchweihpredigt halten.

Am Sonntag bieten die Herrnsheimer von 11 bis 14 Uhr einen Mittagstisch mit Kirchweihspezialitäten an. Abends gibt es ab 18 Uhr fränkische Kirchweihspezialitäten. Von 11 bis 14 Uhr gibt es auch am Montag einen Mittagstisch.

Am Montag läuft der Wirtschaftsbetrieb durchgehend und ab 17 Uhr gibt es wieder fränkische Kirchweihspezialitäten, heißt es in der Pressemitteilung.