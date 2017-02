So einen Ansturm hat Dr. Edgar Gramlich selten erlebt. „Wir kommen personell an unsere Grenzen“, sagt der Albertshöfer Mediziner und Sprecher der Hausärzte im Landkreis Kitzingen. Die Grippe grassiert wie schon lange nicht mehr.

Vor zwei Wochen: Die Klinik Kitzinger Land meldet Land unter. Oder besser: Alle Betten voll. Hauptgrund: Die Grippe. Mehr als 100 Patienten wurden an einem Montag aufgenommen. Viele von ihnen wegen einer Influenza. Der Andrang sei kaum zu bewältigen gewesen, zumal sich auch etliche Mitarbeiter krank melden mussten. Immerhin: Die Patienten mussten nicht – wie in anderen Häusern in Franken – auf den Gängen liegen. Stattdessen wurden aus Zweibettzimmern über Nacht Drei-Bett-Einheiten. „Mittlerweile hat es sich ein wenig beruhigt“, berichtet Vorstand Thilo Penzhorn. Jetzt ist die Klinik nicht mehr über- aber immer noch voll belegt. Keine Ausnahme in Nordbayern.

Die Grippewelle hat ganz Franken im Griff. Ob Würzburg, Schweinfurt oder Nürnberg. Überall war das Personal mehr als gefordert. Die Kollegen in den Notaufnahmen würden „am Anschlag“ arbeiten, berichtete der Pressesprecher des Klinikums Nürnberg, Bernd Siegler, Anfang letzter Woche. Mitarbeiter hätten ihm gegenüber geäußert, dass sie so eine Situation noch nicht erlebt hätten. Praktisch jeder freie Platz auf den Stationen werde genutzt. Hinzu kam auch in Nürnberg ein sehr hoher Krankenstand beim Personal.

Nicht viel besser klingt es aus der Notaufnahme in Bamberg. Die Klinik verzeichne seit Wochen eine Steigerung der Behandlungsfälle. Im Januar wurden hier 150 Fälle mit Influenza stationär behandelt, im Februar bereits 44. In Bayreuth ist für die Influenza-Patienten bereits im Dezember 2016 eine eigene Isolationsstation eingerichtet worden, wie Klinikum-Sprecher Frank Schmälzle mitteilt. Bevor Ärzte und Pflegekräfte die Station betreten, müssen sie Kittel, Haube, Handschuhe und Mundschutz anlegen. So wolle das Klinikum verhindern, dass sich Mitarbeiter anstecken.

In den Hausarztpraxen ist dieser Aufwand nicht zu betreiben. Arzthelferinnen und Ärzte sind ständig der Gefahr einer Ansteckung ausgeliefert. „Natürlich erwischt es uns auch“, sagt Dr. Gramlich. In diesem Frühjahr häufiger als üblich. „Im Vergleich zu den letzten Jahren hat die Grippe dieses Mal deutlich stärker zugeschlagen“, sagt der Ärztesprecher. Warum das so ist? „Die Erreger ändern sich ständig“, erklärt er.

Neben der echten Virusgrippe hat er viele Patienten mit sehr schweren Atemwegsinfekten in seiner Praxis sitzen. Jeden Tag kämen neue Betroffene hinzu, denen das Atmen richtige Schmerzen bereite. Auch einige Patienten mit einer Lungenentzündung habe er schon behandeln und an die Klinik weiterleiten müssen. Vorsicht ist angebracht. „Eine Lungenentzündung ist immer potenziell lebensgefährlich“, warnt der Mediziner.

Grippegefährdet sind vor allem die bekannten Risikogruppen: Senioren, Menschen mit chronischen Erkrankungen oder mit geschwächtem Immunsystem. Auch in den Schulen können sich die Viren schnell verbreiten. Etliche Lehrkräfte habe es schon erwischt, berichtet Schulamtsleiter Kurt Krause auf Nachfrage. In einem Fall musste eine Klasse an einem Tag zu Hause bleiben – in Absprache mit den Eltern. Mehr als die Hälfe der Lehrer war erkrankt. „Das war die ganz große Ausnahme“, sagt Krause, der allen Kollegen ausdrücklich für ihren Einsatz dankt.

Auch in den Arztpraxen und Kliniken ist in den letzten Tagen Außerordentliches geleistet worden. Wer mit den typischen Symptomen eingeliefert wird, der bleibt in der Regel zehn bis zwölf Tage. „So lange ist eine professionelle Betreuung bei einer echten Grippe angesagt“, betont Penzhorn. Entsprechend emsig ist derzeit auch das Kommen und Gehen am Krankenhausberg, auch wenn der Vorstand beobachtet haben will, dass der Höhepunkt der Grippewelle langsam überschritten ist.

Dr. Gramlich will sich da noch nicht hundertprozentig festlegen. „Normalerweise flaut die Welle ab Mitte Februar wieder ab“, sagt er. Eine Grippe-Impfung mache deshalb zum jetzigen Zeitpunkt kaum noch Sinn. Bis der volle Schutz in rund zwei Wochen da ist, sollte die Grippewelle 2017 vorbei sein. Wobei: So sicher könne man sich da nicht sein – zumal in diesem Jahr in Sachen Grippe nur wenig normal verlaufen ist.