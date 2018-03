Die Gewerbesteuer sprudelt in Willanzheim

Der Willanzheimer Gemeinderat verabschiedete in seiner Sitzung am Montag den Haushalt mit dem höchsten Volumen in der Geschichte der Gemeinde. Das von Kämmerer Günther Schell ausgearbeitete Planwerk weist einen gegenüber dem Vorjahr um ein Viertel angestiegenen Gesamthaushalt in Höhe von knapp 5,7 Millionen Euro. Das Millionenprojekt des Schulumbaus in Willanzheims ist der größte Faktor für den Zuwachs des finanziellen Rahmens der Gemeinde.

In zwei Jahren wird die Gemeinde von dem Projekt eingeholt, so dass die Einnahmen der Gemeinde derzeit gut tun. Denn die Gewerbesteuer wird heuer voraussichtlich mit 350 000 Euro um 100 000 Euro höher ausfallen als im Vorjahr. Der Gemeinderat beließ die Hebesätze von 380 Prozentpunkten für die Gewerbesteuer sowie 350 Prozentpunkte für die Grundsteuern auf dem bisherigen Niveau. Auf Grund der gestiegenen Steuerkraft wird die Gemeinde in zwei Jahren aber weniger Schlüsselzuweisungen bekommen und zusätzlich mehr an Kreisumlage abführen müssen. Die Finanzierung der Investitionen erleichtert auch der Sollüberschuss aus dem Jahr 2017, der sich bei 800 000 Euro bewegen wird.

Die größte Einnahme im Verwaltungshaushalt beschert die Einkommenssteuerbeteiligung mit 883 000 Euro, gefolgt von den Schlüsselzuweisungen mit 580 000 Euro. Der Haushalt sieht vor, dass die Gemeinde heuer eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt von 411 000 erwirtschaftet, was aber einen Einmaleffekt darstellt, denn die mittelfristige Finanzplanung geht davon aus, dass die Zuführung schon im kommenden Jahr auf 135 000 Euro schrumpft. Um den Vermögenshaushalt schultern zu können, muss die Gemeinde heuer 1,2 Millionen Euro an neuen Schulden machen, womit der Schuldenstand zum Jahresende 1,8 Millionen Euro betragen wird.

Der 2,64 Millionen Euro schwere Vermögenshaushalt wird geprägt durch die 1,8 Millionen für den Schulhausumbau. Ein weiterer großer Posten sind die 300 000 Euro für das Baugebiet Ebental in Willanzheim. Zur Finanzierung hilft der Sollüberschuss von 800 000 Euro aus dem Vorjahr. Weitere Einnahmen sollen Bauplatzverkäufe in Willanzheim bringen.

„Die in Zukunft vorgesehenen Maßnahmen müssen abgewogen werden und die Prioritäten sind nach Notwendigem und Wünschenswerten zu setzen“, schreibt der Kämmerer in seinem Vorbericht. Im Jahr 2020 stehe mit dem Kindergartenneubau als Ersatzbau für das Hüttenheimer Schulhaus die nächste Millioneninvestition ins Haus, wofür ein geförderter Energiekredit eingeplant sei. Günther Schell attestierte, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde auch für die Folgejahre gegeben sei und die Finanzplanung deutlich positive Werte ausweise.