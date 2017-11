Die Finanzlage in Albertshofen ist geordnet

Albertshofen ist heuer eine der ersten Gemeinden im Landkreis, die den Haushalt für das Jahr 2018 schon jetzt verabschiedete. Der Gesamthaushalt bewegt sich mit 6,59 Millionen Euro (Zahlen gerundet) um 260 000 Euro unterhalb des Etats des laufenden Jahres. Dass der Vermögenshaushalt um 400 000 Euro abnimmt, ist die markanteste Änderung in dem Zahlenwerk.

Im Verwaltungshaushalt bleibt die Einkommenssteuerbeteiligung mit 1,1 Millionen Euro die größte Einnahmequelle, gefolgt von den um 46 000 Euro auf 673 000 Euro gestiegenen Schlüsselzuweisungen. Trotz der abzuführenden Kreisumlage von 827 000 Euro erwirtschaftet die Gemeinde laut dem Planwerk eine Zuführung von 316 000 Euro vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt. Abzüglich des Schuldendienstes verbleibt der Gemeinde damit eine freie Finanzspanne von 204 000 Euro.

Michael Schmitt von der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen hatte gute Nachrichten für die Ratsrunde, denn die mittelfristige Finanzplanung sieht vor, dass die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt in den Folgejahren deutlich und kontinuierlich ansteigen wird, bis auf 620 000 Euro im Jahr 2021. Der Vermögenshaushalt wächst 2018 auf 3,1 Millionen Euro an, dabei summieren sich die Investitionen auf 2,25 Millionen Euro.

Keine Darlehensaufname

Als größte Ausgabenposten sind die Erschließung des Baugebiets Ost (563 000 Euro), die Abwassererschließung für das Baugebiet Ost (491 000 Euro), die energetische Sanierung der Gartenlandhalle, die Sanierung von Gemeindehäusern (280 000 Euro) und der Erwerb von bebautem und unbebauten Grundbesitz (400 000 Euro) und der Radweg nach Kitzingen (130 000 Euro) vorgesehen. Dafür wird keine Darlehensaufnahme notwendig, da die Gemeinde 1,7 Millionen Euro aus der Allgemeinen Rücklage entnehmen kann. Die Verschuldung soll zum Jahresende auf 1,345 Millionen Euro sinken und mit der Pro-Kopf-Verschuldung von 580 Euro wird sich Albertshofen dann unterhalb des Landesdurchschnitts vergleichbarer Kommunen bewegen. Deswegen gab es für die Ratsrunde keinerlei Anlass, an der Gebühren- oder Steuerschraube zu drehen.

Kein Fortschreiben der Satzung

Der Gemeinderat hatte vor über zehn Jahren eine Klarstellungssatzung für einen Teilbereich des Areals Steinbühl erlassen um den Bereich bauleitplanerisch in den Griff zu bekommen. Bürgermeister Horst Reuther scheiterte jetzt mit seinem Vorhaben, die Satzung fortschreiben zu lassen. Mit der Satzung sollten auf diversen Grundstücken, die bauleitplanerisch im Außenbereich liegen, eine Bebauung ermöglicht werden. Reuther hatte die Fortschreibung verfolgt, damit die Gemeinde nicht das Risiko eingeht, später keine Erschließungsgebühren bei Bauwerbern mehr geltend machen zu können. Nach einem Beschluss in der vergangenen Sitzung hatten die Räte das Thema nochmals in nichtöffentlicher Sitzung diskutiert.

Der Bürgermeister erläuterte am Dienstag in öffentlicher Sitzung vier Alternativen mit den entsprechenden Vor- und Nachteilen. Die Alternative, die der Gemeinderat am längsten thematisiert hatte, war die Änderung der Klarstellungssatzung, die nur die Grundstücke mit den Flurnummern 1217 und 1218 betroffen hätte. Lorenz Hofmann und Philipp Wenkheimer wollten dagegen allen die Möglichkeit zum Bauen geben, weshalb sie für die Aufhebung der Klarstellungssatzung plädierten. Dieser Linie folgte die Ratsrunde mit dem einstimmigen Beschluss.

Die Aufhebung der Satzung hat den Vorteil, dass Teile des Außenbereichs argumentativ in den Innenbereich einbezogen werden können und grundsätzlich jeder Bauwerber sein Vorhaben verwirklichen könne. Doch, wie die Verwaltung auflistete, bringe die neue Situation mehrere Nachteile mit sich, wie die Unklarheit über den Verlauf der Grenze vom Innen- zum Außenbereich. Wie erwähnt kann die Gemeinde Probleme bei der Nacherhebung von Herstellungsbeiträgen bekommen und zudem würde sie mit dem Ist-Zustand ihre städtebauliche Planungshoheit aus der Hand geben. Der Status Quo führe zu einem Flickwerk, in dem die Problematik unbebauter Grundstücke nicht geklärt würde und eine Hinterliegerbebauung könne eine spätere Neuordnung verhindern.