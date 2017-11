Die Farben und Formen des Kunsthandwerks

„Schlendern, genießen und entdecken“, lautete das Motto der Veranstaltung Hüttenheimer Hofgenuss. Zumindest am Samstag war es mit dem Schlendern nicht so weit her, da der Wettergott nicht mitspielte. Dafür wurden die Gäste von den Ausstellern im Rathaus, bei den Winzerhöfen und besonders mit der Adventsausstellung der Gärtnerei Schunke mit tollem Ambiente, kulinarischen Köstlichkeiten und weihnachtlichen Deko-Artikeln entschädigt.

Im Rathaus ließ sich der Holzschnitzer Rüdiger Lenz auf die Finger schauen, die Kitzingerinnen Annette Sauer und Verena Lamprecht häkelten Tiere aus Alpaca-Wolle und andere Anbieter boten schöne Dinge wie Krippenzubehör oder selbst gegossene Kerzen fiel. Ein Riesenangebot an Weihnachtsfloristik und dekorativen Accessoires erwartete die Besucher in der Gärtnerei Schunke und das Fahrradmuseum von Norbert Gonschorek und die Töpferei Seebeck waren einen Besuch wert.