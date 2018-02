Die Bürger machen mit in Atzhausen

Guten Kontakt zu den Bürgern ihrer Gemeinde pflegt Bürgermeisterin Gerlinde Stier. Nicht nur im Hauptort Kleinlangheim kennt sie sich umfassend aus, auch in den Ortsteilen weiß sie, wo die Bewohner der Schuh drückt. So blieben auch in der Bürgerversammlung in Atzhausen keine Fragen offen.

Von den insgesamt 1447 Bürgern wohnen 175 im Ortsteil Atzhausen. Fünf Sterbefälle, aber auch erfreulicherweise zwei Hochzeiten sind hier zu verzeichnen.

Die aktuellen Zahlen

Stier erläuterte den Anwesenden die Zahlen des 4,8 Millionen umfassenden Haushalts der Gemeinde Kleinlangheim. Zwar konnte der Schuldenstand nahezu halbiert werden und noch liege die Pro-Kopf-Verschuldung bei 71 Euro, werde aber durch eine Kreditaufnahme von einer Million in 2018 um 500 Euro ansteigen. Investiert werden muss mit 700 000 Euro vor allem in den Kindergarten, der mit derzeit 69 Kindern absolut überbelegt ist. Bereits begonnen haben die Arbeiten am Anbau, wo eine Kleinkindergruppe ihr neues zu Hause finden wird.

147 Kinder aus Kleinlangheim und den Ortsteilen sowie Großlangheim und Wiesenbronn besuchen derzeit die örtliche Schule. Gut angenommen wurde die Mittagsbetreuung, wo auch Mittagessen angeboten wird, die im letzten Jahr 85 Kinder nutzen. Auch die Ferienbetreuung wird immer beliebter, sodass die Gemeinde zwölf Teilzeitkräfte dafür angeworben hat. Teuer wird die Umlage für die 30 Kinder, die in Wiesentheid die Mittelschule besuchen. Sie wird durch die anfallenden Renovierungsarbeiten auf 2700 Euro steigen.

Entscheidung steht an

Entscheidungen muss es bei der Abwasserbeseitigung im Markt geben. Sind die Ortsteile Haidt, Stephansberg und Atzhausen bereits am Zweckverband für Abwasserbeseitigung Schwarzacher Becken angeschlossen, so betreibt Kleinlangheim noch eine eigene Kläranlage, deren Genehmigung aber abläuft. „Es ist der richtige Zeitpunkt für Entscheidungen“, so die Bürgermeisterin, da auch der Vertrag mit dem Zweckverband 2018 neu überdacht werden muss.

Der Breitbandausbau in der Gemeinde ist angelaufen. Überall wird gegraben und auch in Atzhausen wurden die Glasfaserkabel für das Netz mit 30-50 Mbit pro Sekunde versenkt. Noch mehr Erdarbeiten werden auf die Atzhäuser zukommen, wenn die Dorferneuerung richtig angelaufen ist. Als Projekte stehen die Gestaltung des Areals rund um das Feuerwehrhaus, das daran angrenzende ehemalige Schulhaus, der Bereich um die Kilianskapelle und die Anlage von Grünflächen auf dem Plan. In den Arbeitskreisen wird noch darüber gesprochen, wie die zur Verfügung stehendenden Mittel am sinnvollsten eingesetzt werden können.

Bürger machen mit

Rund 60 000 Euro wird die ansprechende Gestaltung des Umfeldes des Feuerwehrhauses benötigen. Der aktive Feuerwehrverein organisiert das Dorfgeschehen Atzhausens maßgeblich mit und Stier bescheinigte allen Helfern diesen hohen Stellenwert. Überhaupt bedankte sich die Bürgermeisterin bei allen Heinzelmännern und Heinzelfrauen des Ortes, wie Maria Düring und Renate Kuhn, die sich der Grünflächen im Ort annehmen oder dem Landschaftspfleger Theo Klein und der Jagdgenossenschaft, die die Wege rund um den Ort in Schuss halten. All diese Bürger wie Karl Schellhorn tun dies ehrenamtlich und sogar der Schützenjäger-Fanclub restaurierte ein Brückengeländer in seiner Freizeit.

Bauplätze angeregt

Damit der kleine Ort nicht ausstirbt, regte Leonhard Kuhn an, doch zeitnah einige Bauplätze zur Verfügung zu stellen. Gerlinde Stier versprach, die Umsetzung dieses Wunsches gerne weiterzuverfolgen.