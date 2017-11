Die Bitte um baldige Inhaftierung

Mit der Bitte „um baldige Inhaftierung“ wird das Gericht in Kitzingen auch nicht alle Tage konfrontiert. Dieser Tage schon. Das Jugendschöffengericht erfüllte einem 19-Jährigen den Wunsch. Vier Jahre Jugendhaft hieß es am Ende einer Verhandlung. In der ging es um den Diebstahl eines Autos, das Verbreiten eines brutalen IS-Terror-Videos, mehrfaches Fahren ohne Fahrerlaubnis und die entsprechende Vorgeschichte.

Ohne Perspektive

An deren Ende steht der junge Mann ohne Geld, ohne Arbeit, ohne Wohnung und ohne Perspektiven da, aber mit einer vom Gericht bestätigten „enormen kriminellen Energie“. Die Mutter hat ihn rausgeworfen, die Freundin Schluss gemacht. Er lebt er vom Geld seiner Kumpels und in Obdachlosenunterkünften. Dabei hatte es noch vor ein paar Monaten fast so ausgesehen, als ob er die Kurve kriegen könnte, bis er sich wieder selbst mehrere Beine stellte. Der Reihe nach.

Zum Auftakt ein Raub

Angefangen hat alles heftig und mit einem Raub. Er hat er eine 15-jährige Mitschülerin überfallen und ihr Handy geraubt. Im Dezember 2014 gab es dafür zwei Jahre Jugendstrafe und Bewährung. Ein halbes Jahr später eine gefährliche Körperverletzung. Wieder war ein Mitschüler das Opfer. Diesmal wurden es zwei Jahre und zehn Monate. Als wieder ein paar Monate späte Beleidigungen und Bedrohungen dazukamen, wurden es drei Jahre und der Einzug in die Justizvollzugsanstalt (JVA). Als er Anfang 2017 entlassen wurde, hatte der die Zeit genutzt und einen guten Abschluss mit Quali hingelegt.

Die Chance war da

Danach hätte der seine Chance gehabt. Sein Stiefvater verschaffte ihm einen Ausbildungsplatz. Er lebte wieder daheim, hatte eine Freundin, fast alles war gut. Dann der Rückfall: Vom Betriebsgelände seines Arbeitgebers holte sich der Auszubildende erst den Schlüssel und dann einen Werkstattwagen im Wert von 6500 Euro. Damit fuhr er – ohne Führerschein – nach Hause. Zwei Straftaten: Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Dazu kamen weitere vier Fahrten zur Freundin und damit weitere vier Straftaten.

Im Wald versteckt

Eine Woche nach dem Diebstahl versteckte er das Auto im Wald. Dann wurde es eng. Der Diebstahl wurde angezeigt. Die Polizei ermittelte und als es immer enger wurde, zeigte er sich selbst an. Er wollte das Auto nicht behalten, sagte er dem Gericht. „Ich wollte nur zu meiner Freundin und hatte kein Geld.“ Das nahm ihm das Gericht nicht ab. Für das stand der schwere Diebstahl fest, die Fahrten ohne Führerschein sowieso.

Terror-Video verteilt

Und dann war da noch eine Aktion, die im Strafgesetzbuch unter Gewaltdarstellung als Vergehen erscheint. Offenbar weil er in einer neuen WhatsApp-Gruppe Eindruck schinden wollte, hat er ein IS-Terror-Video verschickt, an 151 Mitglieder. Der Inhalt, der den Tod einer Frau durch einen IS-Kämpfer zeigt, lag dem Gericht zwar vor, sehen wollte das aber keiner der Beteiligten. Auch der 19-Jährige nicht. Der wollte das Video auch nur aus Versehen verschickt haben. „Eine reine Schutzbehauptung“, nannte das die Staatsanwältin, „blöd und dumm“ die Verteidigung.

Offene Bewährung

Damit standen die Tatbestände fest, auch wegen des Geständnisses des 19-Jährigen. Das war aber schon fast alles, was er auf der Habenseite hatte. Die offene Bewährung, die enorme Rückfallgeschwindigkeit und die ungünstige Sozialprognose standen auf der anderen. Alles in allem kamen am Ende vier Jahre Jugendstrafe heraus.

Urteil ist rechtskräftig

Damit war der 19-Jährige offenbar zufrieden, er nahm das Urteil sofort an, die Staatsanwältin auch. Damit ist es rechtskräftig. Der gewünschte Einzug in die Vollzugsanstalt nach Erledigung der Formalien möglich. Ob es die von ihm favorisierte JVA in Neuburg an der Donau wird, wo er schon den Quali schaffte und er offenbar gute Erfahrungen gemacht hat, blieb allerdings offen.