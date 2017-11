MAINBERNHEIM vor 47 Minuten

Die Bagger rollen im Baugebiet Langwasen

Mainbernheim Bereits seit 6. November rollen die Bagger im neuen Baugebiet „Langwasen“ rechterhand der Kreisstraße KT 12 in Richtung Rödelsee. Bürgermeister Peter Kraus informierte in der Stadtratssitzung am Donnerstag, dass die Firma Newo-Bau aus Horhausen den Zuschlag für die Bauarbeiten bekam, die sie in Zusammenarbeit mit der für die Erschließung zuständige Firma Hoch- und Tiefbau Müller aus Gerolzhofen möglichst zügig durchführen soll. Geplant ist, dass die künftigen Grundstückseigentümer ab Oktober nächsten Jahres mit ihren Bauvorhaben beginnen können - Voranfragen gebe es bereits für etwa die Hälfte der Plätze. Die „Kommunale Fachberatung“ (KFB) war von der Stadt als Erschließungsträger eingesetzt worden und nimmt im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebiets einen Kredit auf. Dieser soll durch eine Ausfallbürgschaft der Stadt entsprechend der Vorgaben des Innenministeriums für Kommunalkredite abgesichert werden. Dazu erklärten die Räte ihr Einverständnis.