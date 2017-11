Die Bachmuschel fühlt sich wohl in Unterfranken

Nur an wenigen Stellen im Regierungsbezirk Unterfranken lebt sie noch: Die Bachmuschel. Darüber haben wir bereits am 11. November berichtet. Nun zeigen neue Zahlen: Im Landkreis Kitzingen fühlt sie sich so wohl, dass die dort lebende Population deutlich angewachsen ist. Rund 15 000 Exemplare leben laut dem Landschaftspflegeverband Mittelfranken, der den Bach an der Grenze betreut, im Rehberggraben bei Dornheim. Damit gehört das Vorkommen im Süden des Landkreises zu den größten in ganz Bayern.

„Der Bestand hat sich wieder erholt“, sagt Doris Hofmann vom Landschaftspflegeverband. In den vergangenen Jahren sei er durch den Bisam, der die kleinen Muscheln fresse, stark Dezimiert worden. Umso erfreulicher ist die stark angewachsene Anzahl der im Bach lebenden Tiere. Probleme gibt es aber weiterhin: Die Muscheln im Rehberggraben werden nicht alt, im Durchschnitt seien die dort gefundenen Exemplare nur vier Jahre, so Hofmann. Ältere und damit größere Exemplare würden dem Bisam zum Opfer fallen.