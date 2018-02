Die Asylbewerberunterkunft wird zum Heim

Im Gemeinderat Willanzheim wurden neben dem Haushalt für 2018 und dem Umbau des Hüttenheimer Schulhauses folgende Themen besprochen:

• Der Gemeinderat billigte das überarbeitete Kernwegevorkonzept der Gemeinde. In einer weiteren Entscheidung wurde festgelegt, die Lagerung und Abfuhr von landwirtschaftlichen Produkten – speziell auf dem Verbindungsweg zwischen Hüttenheim und Mönchsondheim – zukünftig zu untersagen.

• Zur Verbesserung der Nachfrage bei Bauplätzen im Ebentalweg war der Bauplatzpreis auf 100 Euro pro Quadratmeter gesenkt worden. Mit sieben zu vier Stimmen wurde jetzt entschieden, den Bauplatzpreis ab März wieder auf 105 Euro pro Quadratmeter anzuheben.

• Die Telekom hat am Unternehmen Knauf in Hüttenheim eine LTE-Anlage in Betrieb genommen. Die Bürgermeisterin konnte aber bislang keine Verbesserung im Mobilfunknetz feststellen.

• Im Baugebiet Sommerried wird die Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt. Trotz unübersichtlicher Stellen ergaben Messungen Geschwindigkeiten um 40 Kilometer pro Stunde.

• Die bisherige Asylbewerberunterkunft in Markt Herrnsheim soll in ein „Betreutes Heim für Jugendliche“ umgewandelt werden. Der Gemeinderat gab dafür grünes Licht. Das Heim soll über neun Betten verfügen und von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) betreut werden. Am 5. April findet dazu ein Informationstermin statt.

• Der Musikverein Willanzheim erhält für die musikalische Ausbildung einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von 2370 Euro. Derzeit werden 31 Nachwuchsmusiker ausgebildet, davon kommen 18 aus der Marktgemeinde Willanzheim.

• Bei den Siebenern in Markt Herrnsheim ergaben sich Veränderungen. Obmann Hermann Greulich ist zurückgetreten, neuer Obmann ist Ludwig Geitz. Neu aufgenommen wurde Martin Greulich.

• In einer Rechtsverordnung änderte die Marktgemeinde das Ladenschlussgesetz und erlaubt am dritten Samstag im Mai und zusätzlich am Sonntag, 3. Juni, die Öffnung der Läden.

• Der Marktgemeinderat beschloss über eine Satzung die Einführung von Verwaltungskosten in einem Gebührenkatalog. Bislang sah die Bürgermeisterin dafür keine Notwendigkeit.

• Die Bürgerversammlungen in den drei Ortsteilen finden in der Zeit vom 9. bis 16. April statt. Fest steht inzwischen der Termin in Markt Herrnsheim am Freitag, 13. April, ab 20 Uhr in der Marktschänke.

• Auf einem Spielplatz in Markt Herrnsheim tummeln sich zahlreiche Laufenten aus einer privaten Tierhaltung. Die Tiere müssen zukünftig vom Halter daran gehindert werden, den Spielplatz zu verunreinigen und unbenutzbar zu machen.