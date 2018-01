Die Altneihauser Feuerwehr kommt nach Wiesentheid

Wer die Fränkische Fastnacht aus Veitshöchheim im Fernsehen kennt, der kennt natürlich die Altneihauser Feuerwehrkapelle. Die Truppe um ihren spitzfindigen Dirigenten und Wortakrobaten Norbert Neugirg gehört in Veitshöchheim seit Jahren zu den Höhepunkten. Diesmal sind die Oberpfälzer auch in Wiesentheid zu Gast, nämlich bei der großen Prunksitzung am Samstag, 27. Januar.

Für diesen Tag und für die gesamte Faschingszeit plant der Gesellschaftspräsident und Hauptorganisator der Kolpings-Narren, Marcus Wicher, schon seit einem Jahr. Dank der guten Kontakte der Wiesentheider wird die Prunksitzung der Kolping-Karnevalsgesellschaft (KOKAGE) weitere Hochkaräter im Programm haben. So kommt diesmal wieder Stephan Eichner alias „Das Eich“, der bei seiner Premiere im vergangenen Februar bestens in der Steigerwaldhalle ankam. Auch Wortakrobat Oliver Tissot, der bereits mehrfach zu Gast war, wurde verpflichtet.

Überraschungen in der Prunksitzung

Neu ist dagegen mit Mäc Härder ein weiterer bekannter fränkischer Kabarettist, der häufig auch im Fernsehen zu sehen ist. „Dazu wird es noch die ein oder andere Überraschung geben“, kündigte Wicher im Vorfeld an. Karten für die Sitzung in der Steigerwaldhalle sind im Vorverkauf im Bestellshop Lerch in der Bahnhofstraße zu haben.

Wer dagegen noch Tickets für die Frauensitzung eine Woche vorher am 20. Januar haben will, der hat Pech gehabt. Schon kurz nach Beginn des Kartenverkaufs im November waren die Karten weg. Das Motto lautet diesmal „Hippie-Zeit in Wiesentheid“ und entführt in die wilden Zeiten Ende der Sechziger Jahre. Auch dort werden wieder Hochkaräter für ein Spitzen-Programm sorgen, versprechen die Veranstalter.

Wer glaubt, dass in Wiesentheid am Aschermittwoch alles vorbei ist, der täuscht sich: Die 17. Auflage des Männerballett-Turniers der Gentlemen wird am Samstag, 24. Februar, wieder für eine rappelvolle Steigerwaldhalle sorgen – so wie jedes Jahr. 17 teilnehmende Gruppen – die aus der näheren Umgebung aber auch bis aus dem Saarland anreisen – sind bereits gemeldet.

Bayerische Meisterschaft im Männerballett

Außerdem sind die Wiesentheider in diesem Jahr Veranstalter der Bayerischen Meisterschaft im Männerballett. Diese wird am Samstag, 10. März, ausgetragen. „Wiesentheid hat ja 2018 ein Jubiläumsjahr, deswegen haben wir uns dafür beworben“, sagt KOKAGE-Gesellschaftspräsident Marcus Wicher. Für die Bayerischen Meisterschaften sind noch Anmeldungen möglich.

Bis dahin geht es erst einmal in der heißen Phase des Faschings rund. Nicht nur für den Gesellschaftspräsidenten und seine Wiesentheider Truppe startet nun die in diesem Jahr recht kurze Faschingssession so richtig.

In den kommenden Tagen stehen etliche Besuche bei befreundeten Gast-Gesellschaften an, ehe die Sitzungen daheim dran sind.