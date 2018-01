Die Altneihauser Feuerwehr haut auf die Pauke

Über fünf Stunden beste Unterhaltung bot die Prunksitzung der Wiesentheider Faschingsgesellschaft. Dazu präsentierte die Kolpings-Karnevalsgesellschaft (Kokage) neben ihren eigenen Gewächsen fränkische Kabarettgrößen wie Mäc Härder, oder Das Eich, und zum Abschluss die Altneihauser Feierwehrkapelln. Die Verantwortlichen um die Präsidenten Stefan Freund und Marcus Wicher hatten ein Programm auf die Beine gestellt, das seines gleichen sucht, quasi gekrönt von den Altneihausern.

Bekannte Truppe

Die acht Mann starke Kapelle aus der Oberpfalz plus ihr Chef Norbert Neugirg gehören seit einigen Jahren zu den Höhepunkten bei der Fränkischen Fastnacht im Fernsehen und begeisterte auch in Wiesentheid mit ihrem bissigen Humor, gepaart mit Musik.

Zum Auszug, als sich die Kapelle mit ihrem „Hou, hou, die Oberpfalz war dou“, aus dem Saal spielte, stand die gesamte, mit rund 900 Besuchern besetzte Steigerwaldhalle, um die renommierten Gäste nach ihrem starken Auftritt zu verabschieden. Die Gruppe, die längst über Franken hinaus bekannt ist, genossen das Bad in der Menge sichtlich. Zuvor liefen etliche Handys und Kameras, um den ersten Auftritt der Gruppe in Wiesentheid fest zu halten.

Fett abbekommen

Schon die Begrüßung Neugirgs hatte es in sich. Wo laufe alles glatt? In Prichsenstadt, Wiesentheid habe doch kein Niveau, provozierte er gleich Reaktion im Saal, um sich dann elegant aus der Nummer heraus zu winden. Später bekamen alle, von der lokalen Politprominenz, bis hin zu den Größen der Weltpolitik, ihr Fett weg in den hämischen Versen, die Kapellmeister Neugirg vortrug.

Gut informiert

Ob Bürgermeister Knaier, Landrätin Bischof oder Landtagsabgeordneter Otto Hünnerkopf, für jeden hatte er einige Sprüchlein parat, bei denen man merkte, dass sich Neugirg mit den lokalen Gegebenheiten gut auskannte.

Seine Altneihauser bezeichnete Kommandant Neugirg als „Sondereinsatzkommando aus der Oberpfalz und „Bayerns Antwort auf Helene Fischer“. Die Franken brauche man in Bayern, lenkte der Chef ein, auch wenn man als Oberpfälzer ihren Wein leicht mit Frostschutz für die Autoscheiben verwechseln könne.

Aus dem Nähkästchen

Zuvor sorgten mit Helga Bachner und Tatjana Kapp als „Wisthäder Tratschen“ zwei Damen für den lokalen Kolorit. Sie wussten so manches aus dem Innenleben des Ortes, was in und um das Rathaus in letzter Zeit passierte. In Wiesentheid fehle nun gar nichts mehr, mit der „Autobahn“ nach Untersambach sei nun die Vollendung gekommen. Bürgermeister Knaier priesen sie als sehr volksnah, „fast ein wenig erotisch“ fanden sie dessen Stimme, die auf dem Anrufbeantworter der Gemeinde zu hören ist. Die frisch renovierte Kirche glänze nun richtig. Über den Grund für das nebenan geplante WC-Häuschen und über den Pfarrer hatten sie ihre eigene Theorie.

Nur ein Prinz fehlt noch

Was Wiesentheid fehle, sei lediglich ein Faschingsprinz, meinten die beiden und begaben sich auf die Suche im Saal. Dort fanden sie einige potenzielle Kandidaten, aber eben nicht den richtigen. Außerdem werde es die Wiesentheider Faschingssitzung auch noch bis ins Fernsehen schaffen, waren sich Irmgard und Betty sicher.

Der König der Franken

Der Auftakt der Prunksitzung gehörte dem Bamberger Kabarettisten Mäc Härder, der als „König der Franken“ einiges von ihm in Franken Erlebte, sowie manche Eigenart der fränkischen Sprache und Wortspiele äußerst humorvoll präsentierte. Ein Beispiel ließ er den Saal sogar nachsprechen. „Die Tat des Täters ist nicht zu toppen“, hieß es. Schließlich versuchte sich Härder daran, wie man mit drei Ikea-Einkaufstaschen jongliert.

Mit dem Coburger Stefan Eichner, alias „Das Eich“ war der nächste Kabarettist an der Reihe, der mit seinem Klamauk die Halle begeisterte. Dabei ließ er sich nicht davon aus der Ruhe bringen, dass die Technik bei seiner Gitarre zunächst streikte. Wortgewaltig und originell haute der „entspannte Franke“ einen nach dem anderen aus seinen Erlebnissen raus.

Tänzerische Höhepunkte

Für die tänzerischen Höhepunkte sorgten die bewährt hochklassigen Tanznummern der Kokage-Eigengewächse. Ein Kinder-Tanzpaar trat erstmals auf, dazu zwei Tanzmariechen. Von den kleinsten der Pumuckls, über den bereits mehrfach ausgezeichneten Kinder- und Jugend-Schautanz, bis hin zu den Gentlemen reichte die bunte Palette.

Sehr gut kam die Parodie der „Little Beats“ an, bei der mit Marco Bimmerlein, Matthias Stöhr und Ewald Wächter drei Kokage-ler als Playback-Sänger bekannter Stimmungshits auftraten. Mit Christiane Brand-Jäger wurde eine Wiesentheiderin für ihr langjähriges, großes Engagement mit dem Orden Till von Franken geehrt.

Als Gäste brachte die Faschingsgesellschaft Lengfeld ihren Schautanz mit. In die Bütt stieg außerdem Fabian Wahler von der Schwarzen Elf aus Schweinfurt, der Wiesentheider Musikverein untermalte den gelungenen Abend, bei dem nur Oliver Tissot fehlte. Dessen Büttenrede musste ausfallen.