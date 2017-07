Die Alten Herren des BVB lassen sich den Sieg nicht nehmen

Der Spaßfaktor stand im Vordergrund eines nicht alltäglichen Alt-Herren-Fußballspiels, das am vergangenen Samstag auf dem Sportgelände des SV/DJK Sommerach angepfiffen wurde.

Gegner des gastgebenden Alt-Herren Teams aus Sommerach war eine Dortmunder AH-Auswahl, in der unter anderem der Präsident des Bundesligisten Borussia Dortmund sowie Vizepräsident des DFB (Deutscher Fußballbund) Reinhard Rauball mitkickte. In der Dortmunder Auswahl zum Einsatz kommen sollte auch der ehemalige Bundestrainer Erich Ribbeck. Der musste aber, so der Leiter der Sommeracher AH-Abteilung Jürgen Schnackig, an diesem Tag einen Golf-Titel in Bad Aibling verteidigen. So war es ihm nicht möglich, auf der Weininsel aufzulaufen.

Viele Termine verschoben

BVB- und Ligaverbands-Präsident Reinhard Rauball hingegen hatte etliche Termine für die Teilnahme an diesen AH-Kick verlegt. „Sommerach ist eine sehenswerte Gemeinde mit netten und freundlichen Leuten“, sagte Rauball vor der Begegnung und verwies auf eine „tiefe Freundschaft“, die sich in den vergangenen drei Jahren zwischen den Fußballern aus Dortmund und Sommerach entwickelt hat. So gab es nach dem ersten Spiel im Jahr 2015 in Sommerach eine weitere Begegnung in Dortmund (2016).

Die Motoren der westfälischen/fränkischen Kicker-Freundschaft Jürgen Schnackig (Sommerach) und Toni Preuss, seines Zeichens lizenzierter Spielerberater beim Deutschen Fußballbund, halten den Kontakt aufrecht und organisieren die Fußball-Treffs. Natürlich dreht sich hierbei nicht alles um das runde Leder.

Nicht nur Fußball

In diesem Jahr hatte man eine Weinbergsfahrt und einem Grillabend am Sportheim mit anschließendem Besuch des Sommeracher Straßenweinfestes organisiert. Vertreten war die Dortmunder Alt-Herren Gemeinschaft auch beim Festzug zur Eröffnung des Sommeracher Straßen-Weinfestes.

Und Fußball wurde natürlich auch gespielt. Geschätzt 150 Zuschauer verfolgten am Samstagnachmittag bei hochsommerlichen Temperaturen einen flotten AH-Kick, den die Dortmunder bei einem Gegentreffer von Jürgen Förster mit 4:1 gewannen. Besondere Erwähnung verdient der Treffer von BVB-Präsident Rauball, der sein Tor zum 3:0 mit einem Handstand-Überschlag belohnte.

Der Bürgermeister im Publikum

Aufmerksamer Zuschauer war auch Sommerachs Bürgermeister Elmar Henke, der sich über den Besuch der Dortmunder Kicker freute und der auch den Anstoß zu diesem Freundschaftskick vollzog. Der Unparteiische der Partie war die Sommeracher Schiedsrichter-Legende Karl-Heinz Kohl.