Die Absolventen als künftige Piloten oder Anwälte?

Der stellvertretende Landrat Paul Streng zitierte bei der Abschlussfeier der Fachoberschule/Berufsoberschule (FOS/BOS) Bill Gates mit dem Satz: „Die wichtigste Institution ist neben der Familie die Schule“. Streng gratulierte den 173 Absolventen zum höchst allgemeinbildenden Abschluss in unserem Land und definierte die Schulzeit als wichtigen Lebensabschnitt für die Menschen.

„Träumen Sie nicht Ihr Leben, sondern leben Sie Ihre Träume“, riet Paul Streng. Dennoch sollten sie auch Realisten bleiben und ihr Leben in die Hand nehmen. Schulleiter Frank Delißen machte deutlich, wie nahe Freude und Trauer beieinander liegen. Dies habe sich vor zwei Monaten gezeigt als die Schule mit Paul Endres einen „tollen Menschen und guten Pädagogen“ mit dessen plötzlichen Tod verlor.

Der Schulleiter gratulierte 173 jungen Damen und Männern des heurigen Entlassjahrgangs, die in der FOS oder BOS das Fachabitur oder gar Abitur geschafft haben. Die Absolventen sollten mit Mut in die Zukunft gehen, dabei aber auch Ratschläge annehmen. Denn wie ein weiser Mann einmal verkündet hatte, merke irgendwann jeder einmal, dass auch Eltern oder Lehrer Recht gehabt haben.

„Mit dem heutigen Tag liegt eine gewaltige Wegstrecke Schule hinter Ihnen“, erklärte stellvertretender Schulleiter Andreas Breitenbacher.

Wer seinen Weg kenne, der habe auf dem richtigen Weg gelegen, aber manche hätten sich auf einem Umweg oder Holzweg wiedergefunden. Wie Breitenbacher informierte, kämen inzwischen 43 Prozent der Hochschulberechtigten über den berufsorientierten Weg wie der FOS oder BOS. Die Elternbeiratsvorsitzende Carmen Lang sah die Absolventen am Nestrand sitzen, um mit dem Abflug flügge fürs Leben zu werden. Aus Schülersicht beleuchteten die Sprecherinnen Anna Renner und Celine Wachert ihre Zeit an der FOS. „Ob Sie es glauben oder nicht, hier oben sitzt die zukünftige Elite Deutschlands“, behauptete Anna Renner. Denn die Absolventen würden die Leute künftig als Piloten in den Urlaub fliegen, als Zahnärzte die Zähne ziehen oder als Rechtsanwälte Ehen scheiden. Renner und Wachert dankten den Eltern und Lehrern, die ihnen mehr oder weniger erfolgreich über schwere Etappen hinweg geholfen hätten.

Stolz durften die Absolventen ihre Abschlusszeugnisse entgegen nehmen. Die Verantwortlichen zeichneten die Besten der einzelnen Fachrichtungen aus, dabei erreichte Raphael Mühlhaupt als Schulbester einen Notenschnitt von 1,1 und erntete viel Applaus. Weiter ausgezeichnet wurden: Natascha Bader (2,1), Benedikt Hanisch (1,5), Patrick Michel (1,9), Pia Kümmel (1,4) und Sophia Scheller (1,4). Für die Musik zur Feier sorgten die Schülerinnen Pauline Klein und Stella Paulsen.