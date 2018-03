KITZINGEN vor 3 Stunden

Diabetikertag in der Klinik

Die Klinik Kitzinger Land lädt für Samstag, 17. März, von 9.15 Uhr bis 15.15 Uhr zum 11. Kitzinger Diabetikertag in den Gemeinschaftsraum ein. Er wird geleitet von Chefarzt Ulrich Dreher und richtet sich an Menschen, die bereits an Diabetes mellitus erkrankt sind oder gefährdet sind, an deren Angehörige und an Interessierte, so die Mitteilung.