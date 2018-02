Diabetikertag in der Klinik Kitzinger Land

Die Klinik Kitzinger Land lädt für Samstag, 17. März, von 9.15 Uhr bis 15.15 Uhr zum 11. Kitzinger Diabetikertag in den Gemeinschaftsraum ein. Er wird geleitet von Chefarzt Dr. Ulrich Dreher und richtet sich an Menschen, die bereits an Diabetes mellitus erkrankt sind oder gefährdet sind, an deren Angehörige und an Interessierte, so die Mitteilung.

Eine Reihe von Fachvorträgen handeln von neuen Mess-Systemen und im zweiten Schwerpunktthema um die koronare Herzerkrankung, eine sehr häufige Folge- und Begleiterkrankung des Diabetes mellitus. Außerdem kommen Ernährungsfragen speziell für Diabetiker zur Sprache, wenn es um die „richtige Mischung aus Bewegung und Kalorien“ geht.

Zuletzt steht ein Vortrag über Probleme beim Autofahren als Diabetiker und die Vorsichtsmaßnahmen, die getroffen werden können, auf dem Programm.

Neue Hilfsmittel für Diabetiker werden auch diesmal durch eine begleitende Ausstellung von verschiedenen Unternehmen vor dem Gemeinschaftsraum präsentiert. Der Diabetikertag schließt ein gemeinsames Mittagessen und Gruppengymnastik ein, teilt die Klinik Kitzinger Land mit. Die diabetesgereichte Mahlzeit wird für 6 Euro angeboten, dafür ist eine Anmeldung nötig.

Kontakt, Anmeldung: Klinik Kitzinger Land; Tel. (0 93 21) 70 42 41.