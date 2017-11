Deutsche Weinkönigin bereist Franken

(bert) Die 69. Deutsche Weinkönigin Katharina Staab aus Oberhausen an der Nahe besuchte im Rahmen ihrer Deutschland-Tour das fränkische Weinbaugebiet. Begleitet wurde sie bei ihrem zweitägigen Besuch von den Deutschen Weinprinzessinnen Charlotte Freiberger und Laura Lahm und der Fränkischen Weinkönigin Silena Werner aus Stammheim. Nach einem Blick vom „Magischen Punkt des Frankenwein Terroir f“ an der Vogelsburg auf die Mainschleife bei Volkach besuchten die Weinhoheiten die diesjährigen Träger des Staatsehrenpreises. Einer der ausgezeichneten Betriebe, und dies zum zweiten Mal, war das Weingut Clemens Fröhlich in Escherndorf. Inhaber Clemens und Ingrid Fröhlich führten die Weinhoheiten am Montag durch ihren Betrieb. Juniorchef Philip Fröhlich stellte ihnen seine neue Weinlinie „PP“ (Philips Passion) vor. Die zweite Station dieses Tages war nur wenige Meter weiter über die Straße das Weingut Horst Sauer. Er hat vor kurzem den achten Bayerischen Staatsehrenpreis für Wein gewonnen. Auf dem Foto oberhalb von Escherndorf Dominik und Philip Fröhlich (von links), die Deutsche Weinprinzessinnen Charlotte Freiberger von der Hessische Bergstraße, die Deutsche Weinkönigin Katharina Staab, die Deutsche Weinprinzessin Laura Lahm, Ingrid und Clemens Fröhlich und die Fränkische Weinkönigin Silena Werner.