Deutsche Weinkönigin bereist Franken

Die 69. Deutsche Weinkönigin Katharina Staab aus Oberhausen an der Nahe besucht im Rahmen ihrer Deutschland-Tour das fränkische Weinbaugebiet. Begleitet wird sie bei ihrem zweitägigen Besuch von den Deutschen Weinprinzessinnen Charlotte Freiberger und Laura Lahm und der Fränkischen Weinkönigin Silena Werner aus Stammheim, die bei der Wahl um die Deutsche Krone Ende September im Finale gestanden hatte. Nach einem Blick vom „Magischen Punkt des Frankenwein Terroir f“ an der Vogelsburg auf die Mainschleife bei Volkach besuchten die Weinhoheiten die diesjährigen Träger des Staatsehrenpreises.

Hoheiten in Volkach, Escherndorf und Iphofen

Um solch eine Auszeichnung zu erlangen, muss man über mehrere Jahre Medaillen bei der Fränkischen Weinprämierung erreichen. Einer der ausgezeichneten Betriebe, und dies zum zweiten Mal, war das Weingut Clemens Fröhlich in Escherndorf. Inhaber Clemens Fröhlich und seine Frau Ingrid führten die Weinhoheiten am Montag durch ihren Betrieb. Juniorchef Philip Fröhlich stellte ihnen seine neue Weinlinie „PP“ (Philips Passion) vor. Die zweite Station dieses Tages war nur wenige Meter weiter über die Straße das Weingut Horst Sauer.

Er hat vor kurzem den achten Bayerischen Staatsehrenpreis für Wein gewonnen, ist mit elf Best-of-Gold-Preisen Rekordhalter in Franken und wurde zum siebten Mal bei der IWSC in London als bester Weinproduzent Deutschlands ausgezeichnet.

Den 2. Tag, den Dienstag, beginnen die Weinbotschafterinnen bei Weinbau Barth in Iphofen, ebenfalls Träger des Staatsehrenpreises. Danach geht es in die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim und in das Weingut Juliusspital. Dazwischen kann man die Weinhoheiten ab 15.15 Uhr bei einem Spaziergang über die Alte Mainbrücke in Würzburg erleben.