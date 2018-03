Dettelbacher Schüler auf Skikurs in Filzmoos

(ela) Die Klasse 8b der Realschule Dettelbach war kürzlich gemeinsam mit ihren Sportlehrern auf Skikurs in Filmoos im Salzburger Land. Die Schülerinnen und Schüler lernten in dieser Zeit aber nicht nur die grundlegenden Techniken des Carvens, sondern bekamen außerdem einen umfassenden Einblick in die Naturwelt des Alpenraums, so die Mitteilung der Schule. Sie wurden darauf sensibilisiert, als Skifahrer verantwortlich mit dem Lebensraum von Tieren und Pflanzen umzugehen und so aktiv zum Erhalt der einzigartigen Landschaft beizutragen. Neben den Schulungen standen außerdem auch viele Freizeitaktivitäten auf dem Programm. Die Höhepunkte der Woche bildeten das Nachtskifahren bei Flutlicht sowie das Abschlussrennen am legendären Rettenegg-Gletscher.