Dettelbach ist "Mainfrankens coolste Gemeinde"

Das Finale war eine klare Angelegenheit: Die letzten Wettkämpfe gingen mit 3:0 für Dettelbach aus und somit gewann man klar vor Rottendorf die „Bürgermeisterschaften 2018“ von Radio Gong. Auf den weiteren Plätzen folgten Ochsenfurt, Kleinrinderfeld, Leinach und Iphofen. Dettelbach darf jetzt den Titel „Coolste Gemeinde Mainfrankens“ tragen und sich auf Wincent Weiss freuen, dem 2016 mit „Musik sein“ der Durchbruch gelang. Das Konzert, zu dem mehr als 5000 Besucher erwartet werden, findet am 18. Mai statt. Unklar ist noch, ob das Open-Air in Dettelbach oder im Mainfrankenpark über die Bühne geht. Während der zwei Wochen und über zehn Runden gehenden Wettkämpfe hatte Dettelbach die Herausforderungen – hier wird für den Sieg musiziert – am besten gemeistert. Am Ende wurden mit 145 472 Hashtags auf Instagram, 26 000 Votes auf einer Homepage und einer Teilnehmerzahl im vierstelligen Bereich bei den Wettkämpfen laut Veranstalter mehrere Rekorde gebrochen. „Wenn man die Dettelbacher lässt, dann läuft auch was“, freute sich Marcel Hannweber vom eigens gegründeten Organisations-Team.