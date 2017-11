Désirée Nick liest in Rüdenhausen

Désirée Nick tritt am heutigen Freitagabend im Rüdenhäuser Weinkeller am Schloss auf. Im Interview erzählt sie, was das Publikum – die Veranstaltung ist ausverkauft – erwartet und wie ihre weiteren Pläne sind. Frage: Sie kommen aus Berlin nach Rüdenhausen. Warum? Désirée Nick: Zuletzt war ich in Leichlingen bei Köln, Ende November gastiere ich in Essen – die Kultur aus der Hauptstadt Berlin sollte nicht nur in Heimspielen stattfinden. Es haben ja nicht nur Metropolen ein Recht auf Desiree Nick. Was verbindet Sie mit Franken? Nick: Ich liebe Gemütlichkeit! Daher fahre ich auch gerne in den Winterurlaub, zum Wandern nach Österreich und im Sommer an den Fuschlsee. Außerdem möchte ich nicht nur zum Oktoberfest Dirndl tragen dürfen. Franken ist eine wunderbare Kulturregion, in der ich mich schon immer sehr wohlgefühlt habe. Sie lesen am 11. November aus Ihren Büchern. Welches gefällt Ihnen am besten? Nick: Ich halte mein aktuelles Werk 'Säger und Rammler' für mein witzigstes, auch weil es viel aus meinem eigenem, kuriosen Leben berichtet. Im Grunde sind es wie kleine, amüsante Vorträge zu brisanten Themen. Sie kochen gerne. Ihr Leibgericht? Nick: Ich habe eine Kürbissuppe kreiert, die in einer warmen Brotschüssel serviert wird. Auch Königsberger Klopse mit Dessert wie Birne Helene oder Pfirsich Melba stehen bei meinen Gästen hoch im Kurs. Ich koche gerne altmodische Speisen, für ein einfaches Roastbeef mit Bratkartoffeln und selbst gemachter Remoulade lasse ich alles stehen. Zu hochgestochene Küche langweilt mich, in den Nobelhotels schmeckt alles gleich, ich liebe die bodenständige Küche. Wie gut kennen Sie Franken? Nick: Es gibt kaum eine Region, in der die Wirtshäuser uriger sind, die Dörfer historischer, die Bratwürste besser, der Wein delikater und die Menschen herzlicher - das ist doch alles was man braucht! Mir wird in Franken immer ganz nostalgisch zumute! Was wünschen Sie sich für das kommende Jahr? Nick: Alle meine Wünsche drehen sich immer um den innersten Kern meiner Familie. Ich bin dankbar, das ich ein solch gesunder, kraftvoller und robuster Mensch bin und vielen Menschen Freude, Geselligkeit und Amüsement bringen kann. Ich wünsche mir viele tolle TV Projekte, erfolgreiche Theaterrollen, umjubelte Auftritte, jedoch vielleicht mehr Zeit für mich und meine Freunde aber vor allem wünsche ich mir Frieden in der Welt. Gibt es neue Projekte? Nick: Ein neues Buch ist bereits angefragt, viele Angebote für Theater und Oper habe ich sorgsam abzuwägen, inzwischen werden sogar Theaterstücke von bedeutenden Autoren für mich geschrieben. Wann sieht man Sie wieder auf der Theaterbühne? Nick: Bereits im Dezember mit meiner Weihnachtsshow „I feel betta with Lametta“ in der Komödie am Kurfürstendamm und am Schloßparktheater in Berlin. Die Show ist Kult und nicht zu übertreffen! Für viele gehört sie inzwischen zum Weihnachtsritual weil es nicht nur lustig, sondern auch sehr besinnlich und stimmungsvoll auf die Weihnachtsfeiertage einstimmt. Budenzauber garantiert!