Der neue Wertstoffhof des Landkreises ist in Betrieb

Der neue Wertstoffhof des Landkreises Kitzingen im Technologiepark conneKT ist am 2. Januar in Betrieb gegangen. Punkt 10 Uhr haben Pasqual Wack von der Betreiberfirma Knettenbrech & Gurdulic, Landrätin Tamara Bischof und Philipp Kuhn von der Abfallwirtschaft im Landratsamt das Tor aufgemacht. Damit können die Wertstoffe auf dem rund einen Hektar großen Gelände direkt an der Panzerstraße in Kitzingen angeliefert werden. Gleichzeitig hat der alte Wertstoffhof in der Etwashäuser Richthofenstraße 43 geschlossen. 2,1 Millionen Euro hat die neue Anlage gekostet, die mehr Platz, Komfort und Service bieten soll. Das bedeutet auch neue Annahmezeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr und Samstag, 9 bis 15 Uhr (jeweils durchgehend).