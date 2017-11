Der morgendliche B 8-Stau nach Würzburg

Die Erneuerung der Fahrbahndecke der B 8 zwischen Rottendorf und der Anschlussstelle Dettelbach wird noch bis 8. Dezember dauern. Für die Autofahrer heißt das: Stau vor allem im Berufsverkehr. Am längsten sind die Schlangen morgens nach Würzburg und am Nachmittag gen Kitzingen. Derzeit ist – noch bis Dienstag, 21. November, – die rechte Fahrspur Richtung Kitzingen gesperrt. Eine Auffahrt vom Mainfrankenpark kommend auf die B 8 in Richtung Kitzingen ist nicht möglich. Die Umleitung ist ausgeschildert und funktioniert so: Man muss zunächst zur Anschlussstelle Rottendorf, dort wird dann Richtung Kitzingen weitergeleitet. Der aus Würzburg kommende Verkehr wiederum kann den Mainfrankenpark nicht direkt erreichen, hier erfolgt die Umleitung über das Autobahnkreuz A 3.