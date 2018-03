Der lange Weg zur Lohngerechtigkeit

Die Bilanz, die die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zum internationalen Frauentag am 8. März zieht, ist ernüchternd: Die Teilzeit und der Niedriglohn – im Landkreis Kitzingen sei beides weiblich. So heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft, dass im Kitzinger Land 72 Prozent aller Teilzeit- und Minijobs in Frauenhand seien. Bei den rund 9 000 Teilzeit-Stellen im Landkreis liege der Frauenanteil nach Angaben der Arbeitsagentur sogar bei 82 Prozent.

21 Prozent weniger Geld?

Ibo Ocak, Geschäftsführer der NGG Unterfranken, spricht laut Mitteilung von einer „Karrierefalle“: Gerade in Hotels, Restaurants und Bäckereien seien Minijobs und Teilzeit-Verträge stark verbreitet. „Und auch bei der Bezahlung stehen Frauen schlechter da als Männer“, wird Ocak zitiert. So hätten Frauen in Deutschland zuletzt 21 Prozent weniger als Männer verdient. Das habe das Statistische Bundesamt ermittelt. Bei der Berechnung dieser sogenannten „Gender Gap“ werden aber nur die reinen Durchschnittsverdienste beider Geschlechter berechnet – unterschiedliche Qualifikationen und die Beschäftigung in verschiedenen Sektoren spielen hierbei keine Rolle.

Zwar gebe es für Frauen im Kreis Kitzingen seit diesem Jahr erstmals einen Rechtsanspruch darauf zu erfahren, was ein männlicher Kollege in ähnlicher Position verdient. Doch das Lohntransparenzgesetz gelte lediglich in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten. „Davon hat kaum eine Köchin oder Bäckereifachverkäuferin im Kleinbetrieb etwas“, bemängelt Gewerkschafter Ocak.