Der „etwas andere Gottesdienst“ auf dem Gartenschaugelände

(plo) Der „etwas andere Gottesdienst Atem-Holen“ mit modernen Liedern, Kirchen-Soap-Opera und Aktion bei aufgelockerter Liturgie und Predigt ist an diesem Mittwoch, 5. Juli, auf dem Gartenschaugelände zu erleben. Beim ökumenischen Angebot „Fünf nach Fünf – Zeit für Gott“ gestaltet das Buchbrunner Team gemeinsam mit Richard Köhler eine Andacht auf dem Winterhafengelände in Kitzingen. Die Andacht steht laut Pressemitteilung unter dem Motto „Du siehst mich“ und die Atemholer blicken dabei auf den evangelischen Kirchentag in Berlin und das Reformationsjubiläum 2017. Für die musikalische Gestaltung ist die Gruppe „Ritornello“ zuständig. Bei Regen findet die ökumenische Andacht in der Kreuzkapelle statt. Foto: Manfred Pohley