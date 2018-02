Der alte Vorstand ist der neue

Bei der Jahreshauptversammlung des Weinbauvereins im Bürgersaal des Rathauses Obernbreit wurde der alte Vorstand bestehend aus Vorsitzendem Christian Ottenbreit, seinem Stellvertreter Karl-Friedrich Friedlein, Kassier Stefan Schilling und Schriftführer Matthias Gutfrucht einstimmig von den 26 stimmberechtigten Mitgliedern im Amt bestätigt.

Ottenbreit blickte laut Mitteilung auf ein erfolgreiches Jahr im Weinbauverein zurückblicken. Insbesondere das Weinfest, das wie jedes Jahr am ersten Wochenende im Juli stattfand, war gut besucht und die neue Anordnung der Bühne und der Weinstände fand großen Anklang. Weiterhin hat sich der Weinbauverein am Dorffest „Obernbreit erleben“ und am Nikolausmarkt beteiligt sowie die Jahrgangspräsentation des neuen Weinjahrgangs 2016 durchgeführt.

Das Weinjahr 2017 wiederum war herausfordernd und von Wetterkapriolen geprägt. Nach Spätfrösten begann in den Weinbergen eine Turbovegetation, das Laub an den Rebstöcken wuchs förmlich in den Himmel. Im August und September gab es zu viel Regen, die Trauben quollen auf und es bildete sich Fäulnis. Während der Lese, die so früh wie nie begann, war viel Handarbeit gefordert, denn die faulen Trauben mussten herausgeschnitten werden, um gesundes Lesegut in die Keller zu bringen. Wegen der überdurchschnittlichen Temperaturen während der Blüte und der regelmäßigen Niederschläge im Jahresverlauf stimmten die Erträge. Vorsitzender Ottenbreit schätzt den Jahrgang als guten bis sehr guten Jahrgang ein, harmonische und fruchtige Weine seien zu erwarten.

Positiv hervorgetan hat sich dieses Jahr wieder der Vergnügungsausschuss bestehend aus Evi Brunken, Karin Schöller und Hartmut Schmidt, die gemeinsam den Jahresausflug nach Rödelsee und den Bremserabend im Oktober organisiert haben. Für dieses Jahr ist eine Floßfahrt auf dem Altmain geplant.

Der Kassierer Stefan Schilling meldete einen ausgeglichenen Haushalt, der es sogar ermöglicht, sich an der Anschaffung einer fahrbaren und aufklappbaren Bühne zu beteiligen, welche dann dieses Jahr am Weinfest eingesetzt werden soll. Mit einem Zuwachs von neun neuen Mitgliedern war auch die Mitgliederentwicklung im Verein erfreulich.