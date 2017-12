Der Vorstand ist wieder komplett

Der VdK Ortsverband Iphofen hat wieder einen neuen Vorstand. Nachdem der Verein nach Rücktritten eine zeitlang von einer kommissarischen Spitze geführt wurde, wählte die Versammlung auf der Weihnachtsfeier im Feierwehrsaal Nenzenheim wieder ein Team, das die kommenden vier Jahre die Geschicke leiten soll.

Manfred Niksch, der als Übergangs-Vorsitzender in die Bresche gesprungen war, wurde dabei einstimmig als Kopf des Vorstands gewählt. Stellvertretender Vorsitzender ist ab sofort Ferdinand Ruft. Weiter als Schriftführer fungiert Klaus Scheller, der am Samstag mit Keyboard und Akkordeon für Stimmung während des Nachmittags sorgte. Traditionell wird der Posten des Kassiers in den Ortsgruppen des Sozialverbands vom Vorstand selbst vergeben. Rainer Lorenz soll dieses Amt übernehmen. Als Beisitzer sind Michael Schimmel, Renate Schumann, Thomas Zink, Renate Volkamer und Christa Oppel dabei. Für die Belange der Frauen ist ab sofort Sonja Pfriem zuständig.

Manfred Niksch, Klaus Scheller und Ferdinand Ruft wurden zudem zu Delegierten des Ortsverbands für die Kreisversammlung des VdK benannt, der im Landkreis Kitzingen rund 10 000 Mitglieder besitzt, wie Kreisgeschäftsführer Klaus Peter Mai berichtete. Deren Stellvertreter wiederum sind Christa Oppel, Renate Volkamer und Rainer Lorenz. Der Ortsverband Iphofen zählt derzeit knapp 600 Mitglieder in Iphofen mit den Stadtteilen Nenzenheim, Dornheim, Hellmitzheim, Birklingen sowie dem benachbarten Hüttenheim.

Vorsitzender Niksch wies noch auf die Viertagesfahrt „zwischen Mühlen, Deichen und historischen Städten“ hin, die im Juli die Mitglieder nach Ostfriesland führen wird.

Zudem wurden langjährige Mitglieder des bereits 1954 vier Jahre nach der Gründung des Bundesverbands ins Leben gerufenen Ortsverbands mit Urkunden und Anstecknadeln bedacht.

Zehn Jahre mit dabei sind Rüdiger Bittner, Rita Dornberger, Alena Drews. Friedrich Heuer, Paul Irrgang, Rudolf Jungfleisch, Maria Klingler, Roland Köller, Hannelore Lampert, Roswitha und Werner Meder, Dieter Moser, Annamarie Müller, Irene Schneider, Anni Schönig, Roselinde Schumann, Helga Sorg, Elke Stark und Hans-Günter Wolf.

Rudolf Lang wurde für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt, für 30 Jahre Irmgard Bendig, Ludwig Endres, Anette Schneider und Erna Schübel. Seit 40 Jahren ist Johann Bosak Mitglied.