GNODSTADT vor 1 Stunde

Der TSV Gnodstadt im Fernsehen

Einen Einblick in den Turn- und Sportverein Gnodstadt bietet SAT.1 Bayern am Samstag, 31. März, um 17.30 Uhr. Interessiert, was sich hinter der goldenen und silbernen Raute verbirgt, hat der Sender den seit 1906 bestehenden TSV Gnodstadt, der mittlerweile ungefähr 700 Mitglieder hat, was etwa der Einwohnerzahl von Gnodstadt entspricht. Die silberne Raute, die der TSV als erster Verein im Fußballbezirk Unterfranken erhielt, ehrt den Verein nach außen und steht für zeitgerechte Führung, Organisation, sozialem Engagement und seine Angeboten, in der gesellschaftlichen und sportlichen Anforderungen gerecht zu werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die goldene Raute bekam der TSV 2006, seinem 100. Gründungsjahr.