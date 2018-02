Der SV Altenschönbach bewegt ein ganzes Dorf

Der SV Altenschönbach feiert in diesem Jahr sein 70. Gründungsfest und es ist alles im Lot. Die Gemeinschaft stimmt, viele freiwillige Helfer kümmern sich um das gemeinsame Anliegen, der Jugend die Gelegenheit für verschiedene Sportarten zu ermöglichen. Von den derzeit 261 Mitgliedern sind 85 Jugendliche.

Viele sind unterwegs

Im festlich geschmückten Saal des Schützenhauses hängt ein vom Vorsitzenden entworfenes Bild mit dem Logo: „Wir bewegen ein ganzes Dorf.“ Aber es gibt auch Verbesserungsbedarf: Allein in fünf Jugendmannschaften des Fußballbereichs von der U7 bis zur U15 werden Trainer und Betreuer benötigt. Gerne dürfen sich weitere Personen dazugesellen, so Frank Hugo.

Manuela und Oliver Knollmeier sind seit circa zwölf Jahren auf den Beinen und grillen, backen Kuchen und sorgen für Getränke, wenn Heimspiele im Jugendbereich anstehen. Vorsitzender Hans-Dieter Kern überreichte dem Ehepaar als kleine Entschädigung einen Gutschein, damit sie sich auch einmal verwöhnen lassen können.

Kameradschaft passt

Bei den Fußballern im Herrenbereich läuft es momentan nicht so reibungslos. Trotz des schlechten Tabellenplatzes herrscht eine gute Kameradschaft, sagte Felix Geuter. Er ist zuversichtlich, bis Rundenende den Klassenerhalt zu schaffen. Nach einigen negativen Vorkommnissen in der Vergangenheit bat er die Mitglieder, die eingeteilten Schiedsrichter bei den Spielen fair zu behandeln.

Weitere Abteilungen

Die Gymnastikabteilung ist etwas geschrumpft, so Gabriele Krünes. Dennoch sei sie bestrebt, je nach Jahreszeit ein entsprechendes Programm auf die Beine zu stellen. Den Korbballbereich erläuterte Ann-Kathrin Hugo und für die Leichtathleten legte Bernd Dornberger seinen Bericht dar. Höhepunkt ist alljährlich der schon legendäre Schlossberglauf im Ort, der heuer zum 21. Mal durchgeführt wird. Dank sprach Kern allen Ehrenamtlichen aus, ohne die das gesamte Vorhaben nicht zu bewältigen wäre.

Mit an vorderster Front stehen dabei seine Stellvertreter Uwe Eberlein und Monika Münich. Helmut Hümmer als örtlicher Stadtrat überbrachte die Grüße der Stadt Prichsenstadt und sprach an, wie es in Altenschönbach unter den Vereinen und seinen Mitgliedern abläuft: „Einer kann sich auf den anderen verlassen.“

Viele Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue zum Verein mit einer Urkunde geehrt. 65 Jahre im Sportverein sind: Johann Schollmaier, Ernst Geuter, Willi Kern und Herbert Pöpperl; 60 Jahre: Helmut Scharf, Fred Hahn, Walter Hahn; 55 Jahre: Helmut Dornberger, Waltraud Hahn, Gerhard Dümmler, Gerd Eberlein, Heinz Eberlein, Wolfgang Geuter, Helene Gegner, Wilhelm Löblein, Christiane Mahr, Gerd Mahr, Manfred Mahr, Wilfried Scharf; 50 Jahre: Heinz Gegner, Maria Gehring, Wolfgang Krünes, Monika Fleischmann, Gisela Theka, Hermann Koch, Kurt Zink;

45 Jahre: Bernd Dornberger, Jürgen Eberlein, Helmut Hümmer, Erwin Kern, Friedrich Kern, Hans-Dieter Kern, Hans-Peter Kern, Alfred Krünes, Hans Mahr, Hans Müller, Michael Müller, Monika Münich, Frank Oblet, Paul Quambusch, Roland Ritzau, Angelika Römer, Helmut Stürmer;

Ehrungen

40 Jahre: Uwe Eberlein, Otmar Kern, Hermann Kohles, Heinz Müller, Hedwig Ruppert, Reinhold Ruppert, Harald Schollmeier, Helmut Schönberger, Friedrich Senft, Fritz Seynstahl, Klaus Sturm, Alfred Stürmer, Volker Zink, Dietmar Zink; 35 Jahre: Herbert Baier, Karl-Heinz Fleischmann, Dieter Geuter, Marion Müller, Udo Schönberger, Klaus Schönberger, Friedrich Wagner, Margit Zink;

30 Jahre: Doris Albert, Hans Bausewein, Ivonne Dornberger, Thomas Eberlein, Edith Eberlein, Martina Eberlein, Thomas Geuter, Günther Hack, Helga Hack, Ernst Hofmann, Friedrich Hügelschäfer; Isolde Hügelschäfer, Dorothee Hümmer, Werner Kern, Gabriele Krünes, Alfred Münich, Helga Scharf, Richard Scharf, Christine Scharf, Michael Schönberger, Achim Schönberger, Rita Stürmer, Sabine Zink;

25 Jahre: Klaus Bauernfeind, Horst Busch, Barbara Eberlein, Ursula Geuter, Tina Hügelschäfer, Steffen Hümmer, Erhard Karb, Bernhard Kerscher, Christian Krünes, Steffen Reinhard, Werner Stohwasser, Michael Zink; 20 Jahre: Erwin Albert, Jutta Eger, Margit Geuter, Inge Geuter, Ann-Kathrin Hugo, Daniela Hümmer, Ralf Klatt, Walter Klatt, Matthias Krünes, Brigitte Krünes, Rainer Müller, Philipp Scharf, Mario Schimandl und Tanja Zink.