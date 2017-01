Der Respekt ist verloren gegangen

Von Todesdrohungen bis hin zu körperlichen Angriffen: Es ist unfassbar, was sich Rettungskräfte und Polizeibeamte alles anhören und antun lassen müssen. Der Respekt gegenüber den Einsatzkräften ist ganz offenbar gesunken. Oder wie es Kreisbrandinspektor Günter Wilhelm ausdrückt: „Eine Uniform ist nichts mehr wert.“

Belastbare Zahlen für den Landkreis Kitzingen hat Harald Hofmann nicht. Aber der Leiter der Polizeiinspektion Kitzingen spricht täglich mit seinen Kollegen und liest sich die Einsatzberichte durch. Seine Bilanz: „Die Neigung, Widerstand zu leisten und den Anweisungen der Polizei nicht zu folgen, hat deutlich zugenommen.“ Hofmann spricht dabei ausdrücklich von einer kleinen Gruppe an Menschen. Aber die hält die Beamten regelmäßig in Atem.

15 bis 20 Personen sind es, die den Polizisten im Landkreis längst bekannt sind. Jeder Polizeibeamte im Schichtdienst mache mindestens einmal im Jahr negative Erfahrungen mit diesen Leuten. Fast immer spielten Alkohol oder andere berauschende Substanzen eine Rolle. Hofmann berichtet von einem Mann, der wegen einer Straftat über Nacht in Gewahrsam genommen wurde. Am nächsten Morgen drohte er dem Wachhabenden beim Verlassen des Gebäudes, dessen Familie umzubringen. 24 Stunden später saß er wieder wegen einer Pöbelei ein.

Ein anderer polizeibekannter Mann ruft immer wieder in der Dienststelle an und behauptet, überfallen worden zu sein. „Dabei will er uns nur als Taxi missbrauchen“, erklärt Hofmann. Das Sprachniveau dieser Klientel sei unter aller Kanone. Ein Abdruck der benutzten Schimpfwörter in der Zeitung verbiete sich, weil sie alles andere als jugendfrei seien. Polizisten müssten sich einiges anhören. „Früher war der Grundrespekt vor den Beamten eher vorhanden als heute“, fasst Hofmann seine Beobachtungen zusammen.

Es hat sich einiges verändert. Kreisbrandinspektor Günter Wilhelm kann das nur bestätigen. Sein Eindruck: Das Verhalten der Unbeteiligten an einem Unfall oder Brand wird immer extremer. Eine Rettungsgasse auf der Autobahn gebe es kaum noch. Und wenn sich die Rettungsfahrzeuge endlich eine Schneise durch die Blechlawine gekämpft haben, werden sie von Privatfahrzeugen verfolgt. „Die stehen dann vor dem Unfallgeschehen und blockieren die Gasse“, sagt Wilhelm und schüttelt den Kopf. Noch schlimmer: Die Bilder, die am Unfallort per Handy aufgenommen werden. Bis die Einsatzkräfte daheim sind, haben sich die Aufnahmen vom Unfallort längst über die sozialen Medien verbreitet. Das Mitteilungsbedürfnis einzelner Leute sei offensichtlich sehr groß, staunt Wilhelm. Einige Feuerwehren sind schon dazu übergegangen, mit eigens bedruckten Decken und Transparenten das Unfallgeschehen abzudecken. Die Gaffer lesen dann beispielsweise „Nicht gaffen, Mitglied werden“.

Auch außerhalb des Landkreises ist das Thema längst präsent. In der Oberpfalz richtete der Feuerwehrkommandant von Reuth nach einem Verkehrsunfall einen Appell an die Bevölkerung. Massen von Unbeteiligten waren an die Kreuzung geströmt, Erwachsene hatten ihre Kinder im Schlepptau. Die mussten mit ansehen, wie die Schwerverletzten vor ihren Augen zum Rettungshubschrauber getragen wurden. Für Aufsehen sorgte im Sommer des letzten Jahres ein Unfall auf der Autobahn 60 in Hessen. Ein Lkw-Fahrer verbrannte in seinem Fahrzeug, zwei Männer filmten, anstatt ihm zu helfen.

Solche tragischen Vorfälle hat Sven Appold vom BRK in Kitzingen noch nicht erleben müssen. Aber auch er registriert eine deutliche Zunahme von aktiven Handybenutzern bei Rettungsaktionen. Kurz vor Weihnachten musste beispielsweise eine Person in Kitzingen reanimiert und aus dem dritten Stockwerk eines Hauses geborgen werden. Neugierige Passanten hätten sich dem Mann auf der Liege auf bis zu einem Meter genähert, um Bilder zu machen, aus der Ferne ist die Rettungsaktion gefilmt worden. „Das ist für unsere Rettungskräfte sehr unangenehm“, sagt Appold. „Aber was muss erst in dem Geretteten vorgehen?“.

Das Verhalten vieler Menschen wird nach Günter Wilhelms Beobachtungen nicht nur bei Unfällen, sondern auch bei Feiern und Veranstaltungen immer extremer. Der Kreisbrandinspektor kann sich an den autofreien Sonntag an der Volkacher Mainschleife erinnern. Feuerwehrkräfte waren für die Absperrung zuständig. „Die sind richtig böse angegangen worden“, berichtet er. „Einem Kollegen ist jemand sogar absichtlich über den Fuß gefahren.“ Drohungen und Beleidigungen seien bei solchen Veranstaltungen an der Tagesordnung. Der Respekt vor den Einsatzkräften sei größtenteils verloren gegangen.

Nicht ganz so dramatisch sieht es der Kommandant der Kitzinger Stadtfeuerwehr, Markus Ungerer. Zwar gebe es Fälle wie am zweiten Weihnachtsfeiertag, als ein Feuerwehrmann bei einer Vollsperrung auf der A7 von einem Autofahrer fast umgefahren worden wäre, aber im Großen und Ganzen könnten die Floriansjünger unbehelligt ihrer Arbeit nachgehen. Bei Brandeinsätzen sei die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ungebrochen hoch, ergänzt Wilhelm. Die Rettungskräfte würden immer wieder von Nachbarn mit heißen Getränken oder Essen versorgt. Vorfälle wie am Timmendorfer Strand an der Ostsee sind ihm jedenfalls nicht bekannt. Dort hatte eine Bäckerei den Rettungskräften Brötchen geschmiert und Kaffee gekocht. Bis die Flammen eines Einkaufszentrums gelöscht waren, hatten sich schon Gaffer an den bereitgestellten Köstlichkeiten bedient.