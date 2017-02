Der Maibaum bleibt am Rathaus

Obernbreits Bürgermeister Bernhard Brückner sieht sich mit einem Bein schon fast im Gefängnis. Wenn, ja wenn beim Aufstellen des Maibaums denn doch etwas passiert. Um Brückner wieder ruhig schlafen zu lassen und auch möglichen Haftungen und vor allem Gefahren aus dem Weg zu gehen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend reagiert: Zwar darf der Frühlingsbote nach wie vor auf dem Rathausplatz aufgestellt werden, doch gibt es organisatorisch einige Veränderungen.

Eigenregie der Vereine

Bislang haben in Obernbreit der Turnverein und die Schützen im jährlichen Wechsel den Maibaum vor dem Rathaus aufgestellt, haben die Helfer gestellt, die Zuschauer bewirtet, quasi das traditionelle Dorffest rund ums Maibaumaufstellen in Eigenregie organisiert. Und das war gut so, denn damit wurde auch das Dorfleben recht unkonventionell gefördert – und nebenbei hatten die Vereine auch eine Einnahmequelle.

Sicherheitstechnische Lücken

In der Januarsitzung hatte Ratsmitglied Stefan Scherer dieses Verfahren teilweise in Frage gestellt: Ist der Rathausplatz der richtige Ort für den Maibaum? Rein sicherheitstechnisch wohl nicht, denn Sicherheitsabstände könnten hier nicht eingehalten werden – die Pröschelwiese könnte eine Alternative sein. Nach kontroverser Diskussion einigten sich die Räte im Januar, grundsätzlich mit den Vereinsverantwortlichen über die Lage zu reden und die Verwaltung zu beauftragen, die Sicherheits- und Versicherungsfragen zu prüfen.

Kommune muss Auftrag vergeben

Und die Verwaltung in Marktbreit war, wie immer, rührig. Schon am Mittwoch lagen die Antworten vor: Erfolgt die Aufstellung des Maibaums nicht im offiziellen Auftrag der Kommune, dann bleibt das Haftungswagnis in der Eigenverantwortung der Aufsteller, im Falle Obernbreits beim jeweiligen Verein. Beauftragt allerdings die Kommune einen Verein, dann greift im Schadensfall die kommunale Haftpflichtversicherung. Und die gilt für die Helfer, die den Maibaum fällen, aus dem Wald holen, aufstellen oder auch bewachen. „Nicht versichert sind die persönlichen gesetzlichen Haftungen der Veranstaltungsbesucher“, so ein Schreiben der Versicherungskammer. Für Obernbreit heißt das: Die Gemeinde muss die Vereine offiziell mit dem Maibaumaufstellen beauftragen, was nun auch erfolgen wird. Damit sind zumindest die Helfer versichert. Beim Aufstellen selbst muss dann entsprechend abgesichert werden, so dass es hier zu keinen Schäden bei Zuschauern kommen kann. Da die Platzverhältnisse rund ums Rathaus allerdings etwas eng sind, sollten, so der Vorschlag des Turnvereins, Tische und Bänke für die Feier erst dann aufgestellt werden, wenn der Baum steht. Bis dahin müssten Feuerwehr und wohl auch einige Gemeinderäte eine Sicherheitszone absperren.

Festplatz verlegen

Wenig praktikabel – so die Einschätzung der Ratsmehrheit. Denn wer zum Maibaumaufstellen kommt, möchte nicht erst dann Bier und Wurst, wenn der Baum steht. Wird allerdings der „Festplatz“ einige Meter weiter weg verlegt, dann kann der Baum vor dem Rathaus aufgestellt werden, die Tradition bleibt bewahrt und der Bürgermeister kann wieder ruhig schlafen. Was die Räte denn auch so beschlossen.