Der Luftsportclub hebt wieder ab

Das Jahr 2017 geht als ein besonderes Jahr in die Geschichte des Luftsportclubs Kitzingen (LSC) ein. Nach vielen Jahren des Stillstands ging im Sommer der Flugplatz als Sonderlandeplatz wieder in Betrieb.

Seither gab es auf dem Gelände an 167 Tagen Flugbetrieb und der Verein hat mehr als zehn neue Mitglieder. Das war die wesentliche Botschaft, die der LSC-Vorsitzende Herbert Sattler in die Jahreshauptversammlung mitgebracht hatte.

Weil der sich zehn Jahre lang unermüdlich für den Erhalt des Flugplatzes eingesetzt hat, wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Das gilt auch für Alfred Taborsky, dem nach gut 50-jähriger Mitgliedschaft und aktiver Mitarbeit die gleiche Ehre zuteil wurde.

Als erfreulich wertete Sattler, dass unter den Neuzugängen fünf Jugendliche im Alter zwischen 13 und 14 Jahren seien. Zudem sei positiv, dass trotz der vielen Aktivitäten am Platz keinerlei Beschwerden hinsichtlich Lärmbelästigung bekannt wurden.

Zur positiven Entwicklung beigetragen habe die Ausstellung an einer Schule sowie der von Anna Bauer und Bertram Poch für die Kitzinger Kinder-Akademie entwickelte Vortrag „Der Traum vom Fliegen“, der im Rahmen der Kinderakademie gezeigt wurde. „Wir wollen und müssen ein Teil der Kitzinger Öffentlichkeit sein“, so Sattler in einer Pressemitteilung zur Versammlung.

Sattler bedankte sich bei den Mitgliedern für den Einsatz, der nötig war, um den Flugplatz zu reaktivieren. Der seit Mai wieder regelmäßig laufende Flugbetrieb auf dem Sonderlandeplatz erfordere viel Organisationsaufwand. Die vor allem von Utta Poch vorbereitete Eröffnungsfeier sei ein voller Erfolg gewesen. Nun gehe es darum, die Infrastruktur zu verbessern. Neben einem Fluglager und einem Flugplatzfest im Spätsommer wird es im Herbst einen Fortbildungslehrgang für Fluglehrer aus ganz Süddeutschland geben, so Sattler zu den Plänen für 2018. Verantwortlich dafür werde Günter Goller sein. Das Fluglager sei ein Angebot an die eigenen Mitglieder und benachbarte Vereine. Mit dem Flugplatzfest will sich der Verein einer breiten Öffentlichkeit vorstellen und wieder an die erfolgreichen Flugtage in den 90er-Jahren anknüpfen.

Die finanzielle Situation bezeichnete der Kassier Johannes Baier abschließend als „den Umständen entsprechend als knapp bemessen“. Ziel sei es jetzt, wieder Mittel für Investitionen in Fluggerät sowie Infrastruktur zu erwirtschaften.