Der Hektik des Alltags entflohen

Stadtheimatpfleger Harald Knobling hatte gerufen und viele Leute in der voll besetzten Petrinikirche waren dem Ruf der Stadtheimatpflege gefolgt zur Fränkischen Weihnacht. Harald Knobling lud die Zuhörer ein, für zwei Stunden der Hektik des Alttags zu entfliehen und das Publikum nahm das Angebot dankend an. Mit Musik, Gesang und erzählten Gesichten entführten die Mitwirkenden die Gäste in eine vorweihnachtliche Welt und mancher schloss die Augen, um Musik und Gesang auf sich wirken zu lassen.

Den Auftakt machte das Kitzinger Bläserensemble mit einem „Andachtsjodler“, gefolgt von der Gruppe Hadeloga Consort mit historischen Instrumenten. Schon früh offenbarten die Musiker mit Werken aus dem 16. bis zum 20. Jahrhundert, dass die Gäste eine Aufführung weitab von konsumorientierter Musikberieselung erleben würden. Die Musiker spielten alle auf einer Bühne, die im Chorraum der evangelischen Stadtkirche aufgebaut war, einzige Ausnahme war der Sänger Sebastian Eicke. Von der Orgel herab ließ der Sänger und Musikwissenschaftler seine Stimme schweifen und sang Werke von Peter Cornelius.

Die Mitwirkenden interpretieren mehrer Werke von Georg Friedrich Händel, aber auch Stücke aus der Feder von Wolfgang Amadeus Mozart oder Johann Sebastian Bach fehlten nicht. Ob die Akkordeongruppe der Musikschule oder das Bläserensemble, sie trugen die Lieder mit dem ihr eigenen Charme vor. Nach mehreren Instrumental-Stücken besetzten einige junge Damen aus dem Chor des Armin-Knab-Gymnasiums die gesangliche Komponente. Etwas vor dem Chorraum waren Iris und Frank Bluhm direkt vor der Weihnachtskrippe platziert. Ihre mit der Zither und der Gitarre vorgetragenen und von Frank Bluhm komponierten Lieder kamen sehr piano daher und animierten die mehreren Hundert Zuhörer, in sich zu gehen und sich mental fallen zu lassen.

Einen Kontrast zu den traditionsgebundenen Musikstücken gab Karin Böhm, die humorvolle und zum Nachdenken anregende Mundartgedichte vorlas. So beschäftigte sie sich in ihrem Beitrag „eemol a Christkindle sei“ süffisant damit, ob denn ein Christkindle auch mal älter mit grauem Haar sein dürfte, ganz im Gegensatz zur gängigen Vorstellung eines jungen und hübschen Christkinds mit blondem Haar. Sie gab weitere Gedichte von Wilhelm Wolpert, Anneliese Lussert und Hanns Rupp zum Besten, was das Publikum schmunzeln ließ.

Den Schlusspunkt der Fränkischen Weihnacht, deren Tradition der ehemalige Stadtheimatpfleger Siegfried Schindler im Jahr 1971 begründete, markierte das gemeinsam gesungene Lied „O freudenreicher Tag“, bei dem die Mitwirkenden sich mit ihrem Publikum vereinten, um dass „Kindelein mit viel Tausend Engelein“ zu besingen.

Harald Knobling dankte Dekan Hanspeter Kern, dass die Fränkische Weihnacht in der Petrinikirche stattfinden konnte. Die Zuhörer bedachten die Mitwirkenden mit viel Applaus und drückten damit aus, dass es ihnen sehr gefallen hatte. Abschließend überreichte Knobling Karin Böhm und Karin Winkler Blumensträuße. „Denn Karin Böhm hat uns heute bestens in die fränkische Mundart eingeweiht“, sagte der Stadtheimatpfleger und Karin Winkler war für die Programmplanung des überaus gelungen Abends verantwortlich.