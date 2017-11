VOLKACH vor 45 Minuten

Der Heilige Nikolaus im Blickpunkt

Unterschiedlichste Darstellungen des Heiligen Nikolaus stehen im Mittelpunkt einer Sonderausstellung im Volkacher Museum Barockscheune. „St. Nikolaus oder Weihnachtsmann“ lautet der Titel der farbenprächtigen Präsentation, die ab Samstag, 2. Dezember bis zum Dreikönigstag in dem Museum in der Weinstraße besichtigt werden kann. Die Ausstellung umfasst etwa 500 Exponate aus der Sammlung der Marktbreiterin Gudrun Wirths. Seit über zwei Jahrzehnten sammelt die ehemalige stellvertretende Museumsbeauftragte der Stadt Marktbreit Weihnachtliches. In dieser Woche war sie selbst in der Barockscheune aktiv um mit eifrigen Helfern des Heimatvereins Volkach die Präsentation in großen Glasschaukästen vorzubereiten. Die Inszenierungen des Heiligen Nikolaus sind vielfältig. „Im fränkischen Brauchtum hatte die alte fränkische Nikolausfigur kaum Gemeinsamkeiten mit einem Bischof“, erklärte Gudrun Wirths. Der Nikolaus sei in Franken vielmehr als furchterregende Gestalt aufgetreten mit unterschiedlichen Namen wie Strohmärtel, Pelzmärtel, Pelznickel oder Hätscheklas. Die Begleiter des Nikolaus waren der Knecht Ruprecht und manchmal die „Hullafraa“. Die Besucher der Volkacher Ausstellung dürfen also gespannt sein auf die Varianten des Heiligen und seiner Begleiter. Die Adventsausstellung „St. Nikolaus oder Weihnachtsmann“ ist jeweils Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Museum ist am 24., 25. und 31. Dezember geschlossen.