Der Ehrenpreis der Freien Wähler wird verliehen

Der traditionelle Neujahrsempfang mit Verleihung des Ehrenpreises der Freien Wähler – FBW Kitzingen findet traditionell am Dreikönigstag statt. So auch 2018: Am Samstag, 6. Januar, um 11 Uhr in der Rathaushalle.

Dann wird der Ehrenpreis zum 38. Mal an einen ausgewählten Preisträger für „herausragende Leistungen und werteerhaltendes Wirken“ verliehen, die zum Wohl der Bürgerschaft und der Stadt Kitzingen erbracht wurden, so die Einladung. Wer 2018 die Auszeichnung erhält, wird traditionell erst in der Feierstunde bekannt gegeben.

Erstmals 1978 vergeben

Der „Ehrenpreis der Freien Wähler – FBW Kitzingen, in Gedenken an Kuno Meuschel“, wie der frühere Kuno-Meuschel-Preis heute heißt, wurde erstmals 1978 vergeben. Auf Anregung des FBW-Mitgliedes und ehemaligen dritten Bürgermeisters Josef Biemüller wurde der Preis ins Leben gerufen und Kuno Meuschel, der für die Freie Bürgerliche Wahlgemeinschaft im Stadtrat saß, hat die Namenspatenschaft übernommen.

Neuer Name

Im Jahre 2002 gab sich die Freie Bürgerliche Wahlgemeinschaft einen neuen Namen: Freie Wähler – FBW Kitzingen. Damit erhielt auch der Ehrenpreis einen neuen Namen. Er ist mit 500 Euro dotiert und soll an Personen oder Organisationen verliehen werden, die sich „unermüdlich und selbstlos für die Allgemeinheit und die Stadt Kitzingen“ eingesetzt haben.

Preisträger

Die Preise der vergangenen fünf Jahre gingen 2013 an den Arzt Dr. Wolfgang Karmann und 2014 an die Hobbyfotografen Helmut Beer, Helmut Schäff und Nikolaus Schraut. Im Jahr 2015 holte sich die Jugendvereinigung Storchenbrünnle den Preis ab und 2016 war das Technischen Hilfswerk (THW) mit seinen vielen ehrenamtlichen Helfern am Zug. 2017 wurde schließlich Kitzingens ehemaliger Stadtgärtner Johannes Lindner ausgezeichnet.

Traditionell werden die Freien Wähler beim Empfang zurückblicken, diesmal auf ein ereignisreiches Jahr, wie es in der Einladung heißt.