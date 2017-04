Der Dorfschätze-Express wird schneller

Zum 1. Mai startet wieder der Dorfschätze-Express. Der Bus soll in erster Linie Tagesurlauber an den Wochenenden und an Feiertagen kostenlos vom Bahnhof in Iphofen in die Mitgliedsgemeinden rund um Wiesentheid bringen, und später wieder zurück zum Bahnhof. Das Angebot, das seit 2013 besteht, wurde in diesem Jahr noch attraktiver gemacht, wie die Geschäftsführerin des kommunalen Zusammenschlusses, Inge Thomaier, erläuterte.

Von Prichsenstadt umsteigen zum Baumwipfelpfad

So besteht nun die Möglichkeit, in Prichsenstadt umzusteigen und mit einem dort wartenden Bus weiter bis zum Baumwipfelpfad in Ebrach zu kommen. Das ist bei einer Abfahrt um 10.15 Uhr in Iphofen möglich, um 11.38 Uhr sind die Besucher dann am Pfad. Am Nachmittag besteht gegen 17 Uhr die Möglichkeit zur Rückfahrt.

Außerdem wurde die Tour des Busses gekürzt, der von Iphofen über Rödelsee, Wiesenbronn, Castell, Rüdenhausen, Wiesentheid, Prichsenstadt und Abtswind fährt. Die Dorfschätze-Gemeinden Großlangheim, Kleinlangheim und Schwarzach werden nicht mehr angefahren, weil der Zuspruch zum einen zu gering gewesen sei, so Inge Thomaier. Zum anderen sei die Fahrtzeit mit den drei Orten relativ lang gewesen.

Bus hat sich bewährt

Der Dorfschätze-Bus hat sich laut der Geschäftsführerin in den letzten Jahren bewährt. Von 1. Mai bis Ende Oktober wird die Linie betrieben. Insgesamt rund 10 000 Fahrgäste nutzten bisher das Angebot, etwa 85 Prozent der Tagestouristen kommen aus dem Raum Nürnberg.

Viele der Besucher lassen sich von den Busbegleitern informieren, die jeweils an den Samstagen in der ersten Runde um 10.15 Uhr mitfahren und die Region vorstellen.

TraumRunden sind gefragt

Besonders hoch im Kurs stehen bei ihnen die Wanderwege der TraumRunden, zu denen sich immer wieder Touristen aufmachen. Gerne genutzt werde auch das Angebot an Festen und Veranstaltungen, sowie die Heckenwirtschaften.

Wie Geschäftsführerin Thomaier betont, kann das Busangebot zur kostenlosen Fahrt auch von Einheimischen genutzt werden. Wer zum Beispiel von Prichsenstadt einen Tag in Iphofen verbringen will, oder umgekehrt, kann das gerne tun und die Fahrgelegenheit nutzen.

Weitere Infos: Der neue Fahrplan liegt ab sofort in den Gemeinden und an verschiedenen Stellen aus, zudem kann er im Internet unter www.Dorfschaetze.de angeklickt werden.