Der Doppelbürgermeister ist gestorben

Burkhard Seipel ist bereits am 10. Februar gestorben. Der Mainstockheimer wurde 82 Jahre alt. Den Titel „Doppelbürgermeister“ hatte Seipel der Tatsache zu verdanken, dass er als Bürgermeister lange die Geschicke von Mainstockheim geleitet hat. Gleichzeitig war er aber auch Verwaltungsleiter in Mainbernheim und damit oft mehr als nur die rechte Hand des dortigen Bürgermeisters.

Seit 1966 bei der SPD

Burkhard Seipel hat sich als Bürgermeister, Kreisrat und Sozialdemokrat einen Namen gemacht. 1966 trat er der SPD bei. Bereits fünf Jahre Später wurde er zum Vorsitzenden des Ortsvereins Mainstockheim gewählt, seit 1972 war er Mitglied im Gemeinderat und seit 1974 Kreis-Schatzmeister seiner Partei. Von 1976 bis 1990 stand Seipel als Bürgermeister an der Spitze seiner Heimatgemeinde. Sein Nachfolger Karl-Dieter Fuchs würdigt den Altbürgermeister in einem Nachruf als einen Mann, der mit Herzblut seiner Gemeinde verhaftet war. Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kitzingen bezeichnet Seipel als „Mann der ersten Stunde“, der Ende der 70er Jahre die VG mit aufgebaut hat und 30 Jahre Mitglied in der Gemeinschaftsversammlung war.

24 Jahre im Kreistag

24 Jahre, von 1978 bis 2002, gehörte Seipel dem Kreistag an. Er war Gründer der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus und deren Bezirks- und stellvertretender Landesvorsitzender. Dass ihm das den Spitznamen „Bezirks-Opa" einbrachte, nahm Seipel mit dem für ihn typischen Humor, genau so wie den „Doppelbürgermeister“. Von 1968 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1999 war er Geschäftsstellenleiter der Stadtverwaltung in Mainbernheim.

In vielen Vereinen

Seipel war unter anderem Mitglied beim Roten Kreuz, bei der Arbeiterwohlfahrt, dem Krankenhaus-Förderverein, im Arbeiter-Samariter-Bund und im Förderverein der Erich-Kästner-Schule. Seit 1971 war er außerdem Vorstandsmitglied der Gemeinnützigen Baugenossenschaft des Landkreises und bis 2007 deren Vorstandsvorsitzender.

Ehrungen

Die Liste der Ehrungen Seipels ist lang: Kommunale Verdienstmedaille des Freistaats, Ehrenring des Landkreises, Verdienstnadel des Landessportverbands in Silber, Verbands-Ehrenzeichen in Silber für Schiedsrichter des Fußballverbands, Ehrenmitgliedschaft des FC Mainstockheim, Ehren-Brief der Bundes-SPD und Georg-von-Vollmar-Medaille der Landes-SPD.

Parteigrenzen spielten keine Rolle

Seipel hat es mit seiner lockeren und verbindlichen Art immer verstanden, auf die Menschen zuzugehen. Parteigrenzen spielten für ihn kaum eine Rolle, auch wenn er den „echten Sozi“ nicht verbergen konnte. Er war ein Kämpfer für Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit.

Seipel war verheiratet und Vater von drei Kindern und einer Pflegetochter. Das Requiem findet am Freitag, 16. März, um 14 Uhr in der Jakobuskirche in Mainstockheim statt. Anschließend Urnenbeisetzung auf der Friedwiese.