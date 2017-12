Der Club – eine Wundertüte

Die Vorweihnachtsfeier des Rüdenhäuser FCN-Fanclubs setzte auch in diesem Jahr ihre besonderen Akzente und erfreute sich eines großen Mitgliederzuspruchs. Vorsitzender Alexander Bergmann hatte sich einiges einfallen lassen, um seine Mitglieder auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen.

Eine stimmungsvolle Atmosphäre schufen die Rüdenhäuser Fanclub-Weihnachtsmusikanten – Anita und Dieter Hüßner, Ludwig Dürr, Sebastian Paul und Bürgermeister Gerhard Ackermann – die mit Weihnachtsliedern auf Trompete, Posaune sowie Tuba die Besucher erfreuten. Weihnachtliche Atmosphäre verbreiteten auch Siglinde Ackermann und Norbert Bergmann, die sowohl mit einer etwas besinnlichen als auch einer etwas lustigen Weihnachtsgeschichte die Anwesenden überraschten.

Groß war die Freude, als der Nikolaus (Norbert Bergmann) Einzug hielt. Seit 22 Jahren schlüpft er in das Kostüm und wie jedes Jahr blickte er humorvoll auf das Jahr zurück. Er würdigte den Aufwärtstrend und Neuaufbau des 1. FC Nürnberg, trat aber auch auf die Euphoriebremse und verglich den 1. FC Nürnberg derzeit noch mit einer Wundertüte, von der man nicht so richtig weiß, was darin verborgen ist. Bei allem Optimismus äußerte er aber auch seine Befürchtung, dass die Mannschaft durch Winterverkäufe personell wieder geschwächt werden könnte und der leidgeprüfte Clubfan eine weitere Enttäuschung zu verkraften habe.

Er wusste aber auch über Begebenheiten aus dem Vereinsleben der Rüdenhäuser Clubfans in Reimform zu berichten. Natürlich hatte er für jeden Anwesenden sein Geschenkpäckchen parat.