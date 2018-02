Der Bürgermeister und das fünf Meter große Fragezeichen

Da staunte auch Biebelrieds Bürgermeister Roland Hoh, denn bei der Bürgerversammlung meldete sich nur eine Bürgerin aus Kaltensondheim zu Wort, die gerne für den Sulzfelder Weg Tempo 30 hätte und sich ortsnah Möglichkeiten zur Tagesbetreuung für Senioren wünschte. „Anscheinend alle wunschlos glücklich“, meinte Hoh.

Knapp 60 Bürger waren zur Bürgerversammlung in das Feuerwehrhaus Kaltensondheim gekommen und zur Freude von Bürgermeister Roland Hoh waren alle Ortsteile vertreten, denn es gibt nur eine Bürgerversammlung für Biebelried mit seinen Gemeindeteilen.

Keine Fragen gab es zum Baugebiet Pförtlein in Kaltensondheim, wo sich Kleingartenpächter Sorgen um den Bestand ihrer Kleinode gemacht hatten. Hier endete die öffentliche Auslegung der Pläne am 20. Februar. Bürgermeister Hoh betonte, dass man in erster Linie die Bauplätze um den nicht mehr genutzten Sportplatz vermarkten wolle. Für die unteren möglichen Baugrundstücke gebe es derzeit keinen Bauwerber, versicherte Hoh. Der Bebauungsplan sei auf lange Sicht hin ausgelegt und umfasse das gesamte Gebiet, damit man in vielleicht zehn Jahren nicht noch einmal planen müsse. Denn, sollten die Gärten in einigen Jahren nicht mehr genutzt werden, und dann Bauwerber da sein, dann könne man dort bauen.

Gebaut werden kann in naher Zukunft auch in Westheim auf einem Gelände, auf dem derzeit noch eine Silo-Anlage steht. Auch für Biebelried will sich der Gemeinderat um ein weiteres Baugebiet bemühen, da laut Hoh Nachfrage bestehe.

Im Zuge der Dorferneuerung geht es in Biebelried auch um den Ausbau der Würzburger Straße, die frühere B 8. Hoh bedauert, dass Biebelried mittlerweile nur noch 40 Prozent Zuschuss erhalte und dass die Gemeinde mit der Entsorgung teerhaltiger Stoffe in der Straße allein gelassen werde. Demnächst gebe es eine Anliegerversammlung, bei der das Vorhaben vorgestellt wird. Zum Beispiel solle es nur auf einer Seite einen Gehweg geben. Mit den Anliegern der Hauptstraße werde es über deren Ausbau ebenfalls demnächst ein Treffen geben. Wie alles finanziert werden soll, wenn die Straßenausbaubeiträge wegfallen, das wisse er nicht. „Die Finanzierungslücke muss ausgeglichen werden“, betonte er. „Hinter allem steht zurzeit ein fünf Meter großes Fragezeichen; sagte Hoh.

Zwischen Sportheim und dem Feuerwehrgebäude war ein Mehrgenerationenplatz geplant. Mit der Dorferneuerung könne dieser aber nicht mehr verwirklicht werden, informierte Hoh. Eventuell könne dies über Eler mit einer 60-prozentigen Förderung geschehen. Auch darüber müsse im Gemeinderat noch geredet werden, der auch in diesem Jahr wieder gut beschäftigt sein wird, nachdem im vergangenen Jahr „nur“ 263 Punkte behandelt worden waren gegenüber 317 im Jahr 2016.

Beim Ausbau und Begradigung der Straße zwischen Kaltensondheim und Westheim hänge es derzeit noch am Grunderwerb, während die Decke auf der Strecke zwischen Kaltensondheim und Kitzingen im vergangenen Jahr bereits erneuert wurde. Ein Radweg habe dabei noch nicht verwirklicht werden können, sagte Hoh.

In seinem gut einstündigen Bericht informierte Hoh zudem noch über den Haushalt, Kindergarten und Schule, die Verkehrsüberwachung, Breitbandausbau, Süd-Link, über parkende Lkw sowie die üblichen Themen Kehrpflicht, Räum- und Streupflicht und über das Anleinen von Hunden. Und am Schluss galt sein Dank allen, die in irgendeiner Weise für die Gemeinde tätig sind.