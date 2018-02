Der Bürgermeister als Popstar

Der Abend in Iphofen war fast gelaufen, ein Großteil der 180 Teilnehmer der Bürgerversammlung in Aufbruchstimmung, da hatte Josef Gareis ein „Bedürfnis“. Der Mann erhob sich von seinem Platz, nahm das Mikrofon und blickte in die Runde. Versammlungen wie diese erlebe er nun schon seit 45 Jahren, aber früher, da endeten sie regelmäßig im Streit. Heute sei das anders, heute herrschten „geordnete Verhältnisse“, und dafür wolle er einfach mal Danke sagen: der Stadtverwaltung, die „hervorragende Arbeit“ mache, dem Stadtrat, der „voller Harmonie“ arbeite – und „natürlich dem Mann an der Spitze, unserem Bürgermeister“, der nach 27 Jahren auf die Zielgerade seiner Amtszeit geht.

Von der Halle gefeiert

Josef Mend stand oben auf der Bühne am Rednerpult, lächelte verkniffen. In diesen Minuten war er ein kleiner Popstar, gefeiert von der Halle, die mal höflich, mal frenetisch applaudierte. Und als Gareis („Ich strebe kein Amt an, ich muss mich nicht einschleimen“) fertig war mit seiner Lobrede, da war Mend erst einmal ergriffen. „Das ist das erste Mal in 27 Jahren, dass mir so was passiert“, sagte er, „und dass ein Bürger gleichzeitig noch die Bürgerversammlung schließt. “ Denn danach war Schluss im diesmal nicht ganz voll besetzten Saal der Karl-Knauf-Halle. Zeit für Gespräche über die Fülle an Titeln und Themen, die Mend vorher in zweidreiviertel Stunden ausgebreitet hatte.

Der Bürgermeister arbeitete sich ab an Themen wie dem Kreisverkehr an der B 8, der „spätestens im Sommer“ begonnen werden soll, dem neuen Kindergarten, der wohl Ende Mai, Anfang Juni eröffnet wird, dem Unrat am Iphöfer Holzlagerplatz – „Heckenrückschnitt und Hundekot spare ich mir dieses Jahr“.

Waldkauf am Schwanberg

Nicht viele Worte mochte Mend an diesem Abend auch über den Kauf der 146 Hektar Wald am Schwanberg verlieren, an denen zum Teil auch die Gemeinde Rödelsee interessiert ist; er sagte dann doch eine ganze Menge. Die Flächen seien schon im November 2015 in einer Zeitschrift annonciert worden, erst ein Jahr später habe die Stadt Iphofen mit dem Fürstenhaus Castell-Rüdenhausen über den Kauf verhandelt. Zeit genug für Rödelsee, sollte das wohl heißen, um ein Vorkaufsrecht geltend zu machen.

Mend ging auf Nachfrage auch auf das von Rödelsee ins Spiel gebrachte Seilbahnprojekt ein, über das seit Wochen nicht nur rund um die höchste Erhebung im Landkreis diskutiert wird. Der Schwanberg sei als Ort der Ruhe und der Bildung angelegt, sei ökologisch und archäologisch wichtig. „Was noch dazu passt, muss auf breiter Ebene diskutiert werden.“ Dafür reichten nicht „eine Meinungsäußerung oder ein Gemeinderatsbeschluss“. Und was die baufällige (Kreis-)Straße auf den Schwanberg angeht, „rein rechtlich ist das eine Gemeindestraße, und wer für eine Gemeindestraße bezahlt, sollte allen klar sein“. Mend machte aber auch deutlich, Iphofen sei ein „friedliebendes Volk“ und an „guter Nachbarschaft“ mit Rödelsee interessiert.

Wildes Parken in der Altstadt

Nicht leicht zu lösen ist für Iphofens Bürgermeister auch die allerorten aufblitzende Verkehrsproblematik. Das wilde Parken in der Altstadt, eine allzu flotte Fahrweise in den Baugebieten und rücksichtsloses Verhalten von Bus- oder Autofahrern beschäftigten ihn auch in dieser Nacht. Eine Patentlösung sei nicht in Sicht.

Wenn demnächst der neue Kindergarten öffnet, soll die Zufahrtsstraße zur Einbahnstraße werden. Der Busverkehr zur Schule rollt dann komplett durch den Schwanbergweg – vorbei auch am Haus von Rene Ruft, der schon jetzt das Chaos am Morgen und am Mittag beklagt und die Stadt dazu aufrief, sich „ernsthaft Gedanken über eine Verkehrsberuhigung zu machen“. Busse und Autos hielten sich nicht an Tempo 30.

Enorme Nachfrage nach Bauplätzen

Aus dem Ruder läuft auch die Nachfrage nach Bauplätzen. Noch ist das neue Baugebiet am Geiersberg gar nicht erschlossen, da seien schon alle 45 Bauplätze reserviert, es existiert eine Warteliste. Mend sagte mit Blick auf die 68 freien Grundstücke in der Stadt, es sei „unehrlich“, wenn der Bürger nach Flächensparen schreie und gleichzeitig nicht bereit sei, sein Grundstück oder seine leer stehende Immobilie dem Markt zur Verfügung zu stellen.

Das geplante Volksbegehren zum Flächensparen greife „massiv in die Planungshoheit der Gemeinden“ ein. Bezogen auf Iphofen, blieben nur etwa 6000 Quadratmeter Entwicklungsfläche im Jahr. „Das bringt die Entwicklung kleiner Gemeinden zum Stillstand“, sagte der Bürgermeister. Auch hier gab es Beifall, auch hier versprach Mend „vollen Einsatz“ für die Stadt.