Der Amerikaner, der Kitzingen liebt

„Wenn ich zurückschaue, war es die beste Zeit meines Lebens“, sagt George Irving über seine Kindheit, die der 68-Jährige Amerikaner in Deutschland verbracht hat. Mit neun Jahren kam er 1958 als Sohn eines US-Unteroffiziers nach Kitzingen, 1963 kehrte seine Familie in die USA zurück. Dort lebt der Rentner noch heute. Doch auch nach 54 Jahren erinnert er sich gerne an seine Zeit am Main zurück.

Baseball, Basketball und Football

„Ich habe all die Jahre viel Baseball, Basketball und Football gespielt“, erzählt Irving. Lediglich das typisch deutsche Fußballspiel habe er ausgelassen, bedauert er: „Ich wünschte, ich hätte das gemacht.“ Durch den Sport, für den er durch den ganzen Landkreis gefahren sei, und bei Schulausflügen habe er die Umgebung kennengelernt. „Das Leben damals war super.“

Doch seine ersten Eindrücke von dem fremden Land waren zunächst durchwachsen gewesen. „Obwohl ich erst neun war, habe ich bemerkt, dass die Deutschen uns Ausländer zu Beginn nicht in ihrem Land haben wollten“, sagt der Mann mit dem grauen Bart heute. „Aber auch die wunderschöne Landschaft ist mir aufgefallen.“ Mit Einheimischen sei er das erste Mal in Berührung gekommen, als sich seine Eltern mit den Betreibern eines Ladens in der Nähe von Marshall Heights anfreundeten.

Essen im Haus der deutschen Freunde

„Die beiden haben uns mehrere Male zum Essen in ihr Haus eingeladen“, erzählt er. Aber auch in der Stadt, in die er schon als Kind gehen durfte, wann immer er wollte, sei er mit Deutschen in Kontakt gekommen. Noch heute hält er den Kontakt zu einigen von ihnen, zum Beispiel zu einer Kindheitsfreundin seiner älteren Schwester.

Und auch er selbst hat es geschafft, in die Stadt seiner Kindheit zurückzukehren. 1970 war Irvin als Soldat bei der Air Force, der amerikanischen Luftwaffe. Als er für kurze Zeit an einem Stützpunkt bei Frankfurt stationiert war, nutzte er die Gelegenheit, um Kitzingen zu besuchen. „Als ich in Marshall Heights gelebt habe, war ich ein Angehöriger“, sagt er. „Dann bin ich als Soldat zurückgekommen. Das war schon ein komisches Gefühl.“

Keine Rückkehr nach Deutschland

Beim Thema, was in den USA schlechter sei als in Deutschland, wird Irvin politisch. „Wir haben Trump“, sagt er. „Ich war während der Kuba-Krise in Kitzingen. Damals hatte ich Angst. Heute fürchte ich mich noch viel mehr.“ Die Tatsache, dass Trump offen lüge, sei nicht nur schlecht für sein Land und die Welt, sondern auch peinlich. Trotzdem sei eine Rückkehr nach Deutschland für ihn keine Option.

„An diesem Punkt meines Lebens ist die Chance zurückzukehren gleich null“, sagt der Ex-Soldat, der jetzt im US-Bundesstaat Connecticut lebt. „Das Leben hier ist gut, ich bin verheiratet und habe zwei Söhne. Aber ich würde unglaublich gerne noch einmal nach Kitzingen kommen.“