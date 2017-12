Im Mittelpunkt der Adventsfeier beim VdK-Ortsverband Schwarzach im Sportheim in Stadtschwarzach standen die Ehrungen zuverlässiger Wegbegleiter.

Seit fünf Jahren sind Ursula Schmitt und Edgar Vogt beim Ortsverband zur Stelle, wenn sie gebraucht werden. Stellvertretender Kreisvorsitzender Karl Memmel und Ortsvorsitzender Heinrich Schuster zeichneten die beiden ehrenamtlichen Helfer für ihre Verdienste mit der Ehrennadel des VdK aus. Ehrenamtliche Dienst am Nächsten sei heute keine Selbstverständlichkeit, sagte Schuster und wandte sich an die treuen Mitglieder.

Eine Ehrenurkunde bekommt Peter Spiegel, der dem VdK seit 30 Jahren angehört. Die Treuenadel des Sozialverbands in Gold für 25 Jahre Mitgliedschaft erhalten Anton Hering, Maria Babich, Gerhard Feser, Theresia Richter und Christel Niedermeier. Das Treueabzeichen in Silber für zehn Jahre Zugehörigkeit geht an Rita Back, Edith Kieser, Paul Schramm, Peter Otto, Brigitte Firzlaff, Maria Glaser, Betty Schleyer, Erna Werner, Elisabeth Müller-Cano, Albin Rekoskum, Christian Götz, Marianne Müller und Jürgen Weckert.

Kreisfunktionär Karl Memmel bedauerte, dass nur drei der Jubilare zur Adventsfeier gekommen waren. In seiner Ansprache ging er auf die Kinderarmut in Deutschland ein. „Kinderarmut ist immer Elternarmut“, sagte Memmel. Deshalb setze sich der VdK dafür ein, dass sich die Lebensverhältnisse und vor allem die Arbeitsbedingungen der Eltern verbessern müssen. Dazu gehöre die Eindämmung des Niedriglohnbereichs sowie der Zeit- und Leiharbeit. Gerade Bayern sei ein Land der „prekären Arbeitsverhältnisse“. Sein Fazit: „Fair bezahlte Arbeit ist die wichtigste Voraussetzung für ein stabiles Einkommen, das Armut vermeidet und Sicherheit für die Familien schafft“. Den Mitgliedern des Ortsverbands wünschte Karl Memmel, dass sie den Zauber der Weihnachtsstimmung erleben können.

Ortsvorsitzender Schuster dankte auch den „nimmermüden Sammlern“ der Aktion „Helft Wunden heilen“. Grußworte sprachen Bürgermeister Volker Schmitt und Diakon Lorenz Kleinschnitz.