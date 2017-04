Den Vorfahren verpflichtet

Die Passanten dachten oft, das Haus in der Ritterstraße 15 sei das Pfarrhaus. Reinhold Kuhn erinnert sich noch gut an die Nachfragen in seinen Kindertagen. Doch die Leute verwechselten sein Elternhaus. In die Irre geführt hatte sie der stattliche Kreuzschlepper über dem Eingang zum Hof.

Hausfiguren sind ein wesentlicher Bestandteil der Kulturlandschaft im Landkreis Kitzingen. Es gibt unzählige von ihnen, manche groß und gut sichtbar wie der Kreuzschlepper an der Ortsdurchfahrt von Bibergau, manche klein und hinter Glasabdeckungen geschützt, andere fast versteckt in den Höfen.

Die vielen Hausfiguren im Landkreis sind Zeichen der Frömmigkeit in der Region, erklärt Kreisheimatpfleger Dr. Hans Bauer. Es gibt sie vor allem in den katholischen Orten, weil dort die Heiligenverehrung größer ist als bei den evangelischen Christen. „Besonders viele Hausfiguren gibt es in den tiefkatholischen, von Julius Echter geprägten Orten Sulzfeld und Iphofen“, so Dr. Bauer. Die Gemeinde Sulzfeld hat im Jahr 2005 sogar ein Buch über Hausfiguren herausgegeben. „Damit war sie die erste in der Region, die eine Inventarisierung der Figuren vorgenommen hat.“

In 53 kleinen weißen Kreisen sind in diesem Buch die Standorte der Figuren auf einer historischen Karte von Sulzfeld am Main eingezeichnet. Jede Hausfigur wurde einzeln von den Volkskundlern Julia und Christian Hecht beschrieben, Stil und Herstellungszeit dokumentiert. Da gibt es die steingraue Mariensäule mit der Madonna auf der Mondsichel direkt vor dem Rathaus, die in dem Buch als „Hausmadonna des gesamten Ortes“ bezeichnet wird und die aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammt. Es gibt die Gottesmutter in rotem Kleid und blauem Mantel, die an einer Hausfassade hängt, geschützt durch einen gläsernen Kasten. Ein Relief, das die Kreuzannagelung Christi zeigt und auf 1763 datiert ist. Hinter Gittern gesicherte Lourdesmadonnen, den Heiligen Josef, die Heilige Barbara und viele Figuren mehr.

Ein Teil davon ist auf der Denkmalliste verzeichnet, aber längst nicht alle Hausfiguren im Landkreis sind dort gelistet. Nur die wertvolleren werden aufgenommen, erklärt der Kreisheimatpfleger. „In der Regel bis zur Barockzeit oder auch die eine oder andere Figur aus dem 19. Jahrhundert, die neugotische Züge hat.“ Wie viele Figuren es an den Häusern und Toren im Landkreis tatsächlich gibt, ist deshalb völlig unklar.

Auch wenn viele Figuren schon vor mehreren Generationen geschaffen wurden, die Wertschätzung der meisten Menschen gegenüber den steinernen oder hölzernen Skulpturen ist groß. Sie werden hinter Glas geschützt, mit Blumen geschmückt, beleuchtet, es werden Kerzen aufgestellt. „Da strahlt noch immer die Frömmigkeit durch, die einst zur Aufstellung geführt hat. Die innere Verbindung ist noch da“, sagt Hans Bauer.

Bei den meisten Hausfiguren handelt es sich um eine Madonna, die in verschiedenster Form dargestellt wird – sehr häufig als Himmelskönigin mit dem Jesuskind, auf der Mondsichel oder als schmerzhafte Mutter Gottes. Zu den herausragenden zählt die Marienkrönung in Euerfeld, die der Werkstatt von Jakob van der Auwera entstammt. Um sie zu schützen, ist sie nicht mehr am Haus angebracht, sondern steht als Dauerleihgabe in der St. Michaelskirche des Ortes. Besonders ist laut Dr. Bauer auch der Heilige Sebastian am Wirtshaus Bacchus in Dettelbach. Sebastian gilt als Pestheiliger. Es geht die Sage, dass im Jahre 1515 die Pest in Dettelbach getobt haben soll und die Bewohner eine alljährliche Wallfahrt gelobten, sollten sie von der Seuche befreit werden. Seitdem wallen die Dettelbacher alljährlich im Sommer nach Volkach zum Kirchberg.

Die Gruppen, die dagegen vom Raum Würzburg aus nach Dettelbach wallten, passierten lange den Kreuzschlepper am Elternhaus von Reinhold Kuhn, zu dem es wenige Meter entfernt auf der gegenüberliegenden Straßenseite, am Schloss, ein Parallelstück gibt. Auch Kuhns Hausfigur steht unter Denkmalschutz, entstanden ist sie vermutlich 1872, dem Jahr, in dem sein Ururgroßvater das Haus baute. Während Reinhold Kuhn der entstandenen Figur als Kind keine große Beachtung geschenkt hat, ist seine Wertschätzung gegenüber dem Kreuzschlepper mit den Jahren gewachsen. 2012 entschloss er sich deshalb, die Figur sanieren zu lassen. „Sie war in den 70er Jahren oder sogar noch früher nur notdürftig repariert worden“, erzählt der frühere Dettelbacher Bürgermeister. Mit der Zeit waren die Schäden größer geworden, an vielen Stellen platzte der Stein ab.

Wer an einer geschützten Figur Sanierungsarbeiten vornehmen lassen möchte, braucht dazu eine denkmalpflegerische Erlaubnis. Als die erteilt war, konnten Zuschussanträge gestellt werden. Stadt, Landkreis und die unterfränkische Kulturstiftung steuerten einen Teil bei, den Rest übernahm Reinhold Kuhn. Er sieht das als Beitrag zur Erhaltung der Fränkischen Kultur, aber auch als Verpflichtung gegenüber seinen Vorfahren. „Es wäre schade, wenn die Figuren verschwinden würden.“