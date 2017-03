Den Namen Sommerach weit hinaus getragen

Bürgermedaille in Gold: für besondere Verdienste um die Gemeinde, Oskar Schwab für 50 Jahre aktives Musizieren in der Musikkapelle Sommerach. Ehrennadel in Gold mit Urkunde: Jana Schmitt, Bayerischer Jugend-Meister in Garde-Solotanz; Wolfgang Sandreuther, Bayerischer Meister sowie 1. Platz bei den Thüringischen Meisterschaften, 5. Platz bei den Deutschen Meisterschaften, jeweils in der Sommerbiathlon- Seniorenklasse; Franz Völk, Bayerischer Meister im Fünfkampf, „M 65“; Julian Gebauer, 2. Platz bei den Deutschen, Bayerischen und Unterfränkischen Meisterschaften in der Disziplin „Laufende Scheibe 10 Meter“, schaffte Sprung in die Bayern-Auswahl; Sophia Jakob, zwei dritte Plätze bei den Bayerischen Titelkämpfen sowie 5.

Rang bei den Deutschen Meisterschaften, Disziplin “laufende Scheibe 10 Meter“; Philipp Mangold, zweiter und dritter Rang bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Sommerbiathlon, belegte bei den Bayerischen Meisterschaften mehrfach Platz eins bis drei; Eva Maria Östreicher, Mitglied der Nationalmannschaft, zwei dritte Plätze bei den Weltmeisterschaften mit der deutschen Mannschaft, Disziplin „laufende Scheibe 10 Meter“, beste deutsche Juniorin in der Disziplin „laufende Scheibe 10 Meter“ bei der Europa- und Weltmeisterschaft 2016, Deutscher Meister mit Birkenfeld; Sarah Östreicher, 3. Platz bei Bayerischer Meisterschaft, laufende Scheibe „10 Meter“; Simon Breitschopf, Bayerischer Meister und 6. Platz bei Deutschen Titelkämpfen „laufende Scheibe 10 Meter“; Noah Östreicher, 1. Platz bei der Thüringischen Meisterschaft, zweiter Rang bei den Bayerischen Titelkämpfen und 6. und 7. Platz bei den Deutschen Meisterschaften, allesamt in der Sportart Biathlon; Naomie Braun, Unterfränkischer Meister sowie dritter (Deutsche Meisterschaften) und 4. bei den Bayerischen Titelkämpfen, Disziplin „Laufende Scheibe 10 Meter“; Jugendmannschaft Laufende Scheibe mit Naomie Braun, Simon Breitschopf und Peter Droll, zweimal 2.

Plätze bei den Bayerischen und Unterfränkischen Titelkämpfen, Drittplatzierter bei den Deutschen Meisterschaften; Schülermannschaft Laufende Scheibe mit Niklas Ort, Julian Gebauer und Leo Mahler, Bayerischer und Unterfränkischer Meister, 2. Platz bei Deutschen Titelkämpfen; zweite Schülermannschaft Laufende Scheibe mit Hannes Schwanfelder, Max Berlt und Michael Strobel, zweimal 2. Rang bei Bayerischer und Unterfränkischer Meisterschaft sowie 4. Platz bei Deutscher Meisterschaft; Marco Endres, 6. Rang bei der Deutschen „U18“ Kegelmeisterschaft; Amelie Mangold, 1. und 3. Rang bei Bayerischen Titelkämpfen im Solo- Schautanz.

Ehrennadel in Silber: Celina Ort, 5. Rang bei Bayerischen Titelkämpfen, „Laufende Scheibe 10 Meter“; Peter Troll, 2. Platz bei Unterfränkischer Meisterschaft und Siebtplazierter bei Deutschen Titelkämpfen, Laufende Scheibe 10 Meter und Kathrin Then: 2. Rang bei Unterfränkischer Meisterschaft, Disziplin Luftpistole. Sonderehrung für Filmbeitrag „Meine Gemeinde ist Mega“: Benno Küllmer, Tillman Barth, Leon Karl, Kristof Koch, Hannes Then, Julian Eisheuer und Lukas Gräfner.

Ehrung für besondere schulische Leistungen: Franziska Henke, Studium „Soziale Arbeit“ Abschluss mit 1,0; David Pfaff, Berufsabschluss zum Technischen Modelbauer mit einer Note von 1,7 und Markus Prestele, Realschulabschluss mit einer Note von 1,75.