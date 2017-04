Demokratie von klein auf

Bundeskanzlerin Angela Merkel muss sie in letzter Zeit immer häufiger betonen: die demokratischen Werte, sei es nun in Richtung USA oder Türkei. Die Demokratie steht in Deutschland ausdrücklich an höchster Stelle. Doch wann lernt der Mensch, was Demokratie bedeutet? Am besten möglichst früh, fordern viele Pädagogen. Das Stichwort heißt schon im Kindesalter Partizipation. Im evangelischen Stiftungskindergarten Stadtkirche in der Kitzinger Schreibersgasse folgt man diesem Prinzip: Die Kinder haben großen Anteil an den Entscheidungen und der Gestaltung ihres Kindergarten-Alltags.

Wie es dazu kam? „Uns war aufgefallen, dass viele Praktikanten oder andere junge Leute, die hier zu Gast waren, noch keinen blassen Schimmer hatten, welche berufliche Laufbahn sie wirklich einschlagen wollen“, erinnert sich Heike Jutzi, die Leiterin des Kindergartens. Das klingt zuerst eher nach jugendlicher Planlosigkeit, als nach Problemen mit der Demokratie. Doch wie soll jemand seine Stimme in einem demokratischen System sinnvoll nutzen, wenn er nicht weiß, was er will? Deshalb wolle man dieser Tendenz der mangelnden Fähigkeit, eigene Bedürfnisse zu äußern und fundiert Entscheidungen zu treffen, schon in jungen Jahren entgegensteuern.

Die Partizipation ist laut Heike Jutzi mittlerweile eine feste Vorgabe für Kindergärten. Tatsächlich spricht der „Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung“ des Freistaates Bayern auch von der Vermittlung demokratischen Denkens. Doch die Umsetzung in der Schreibersgasse sei besonders intensiv, so Jutzi. Dazu gehören zum Beispiel regelmäßige Befragungen der Kinder: „Es hat sich einfach herausgestellt, dass die Kinder schon sehr genau wissen, was sie brauchen. Außerdem sind sie sehr stolz, wenn sie nach ihrer Meinung gefragt werden.“

Regelmäßig finden außerdem verschiedene Projektarbeiten statt. Die genaue Ausgestaltung der Themen geschieht in direkter Zusammenarbeit mit den Kindern. „Jedes Kind kann dann selbst entscheiden, welchem Projekt es sich anschließt. Wichtig ist, dass sie zu ihrer Entscheidung stehen und bis zum Ende dabei bleiben, auch wenn sie mal an einem Tag keine Lust haben. Das geht Erwachsenen mit der Arbeit ja manchmal auch nicht anders.“ Der Weg dahin ist allerdings oft nicht leicht: „Es kann auch Konflikte geben, wenn sich ein Kind anders entscheidet, als es sich vielleicht ein Freund gewünscht hat. Wenn die Kinder merken, dass sich jemand anderes nicht lenken lässt, fließt dann auch mal die eine oder andere Träne. Aber so ist das Leben.“

Auch die Einrichtung des Kindergartens oder allgemeine Spielregeln werden gemeinsam beschlossen. Nicht immer seien die Regeln dann sinnvoll: „Wir hatten zum Beispiel eine neue große Landkarte. Die Kinder haben beschlossen, dass nur zwei Kinder gleichzeitig damit spielen dürfen, obwohl viel mehr Platz gewesen wäre.“ Nach einiger Zeit wurde die Regel etwas gelockert: „Das wurde dann später noch einmal besprochen und jetzt dürfen vier Kinder dort spielen.“ Was sich zeigt: „Die Kinder befolgen ihre Regeln sehr strikt. Wir Erwachsenen wären da nachlässiger.“

Die demokratisch beschlossenen Regeln und Veränderungen würden auch immer akzeptiert. „Wir besprechen das immer sehr ausführlich, zum Beispiel im Morgenkreis.“ Dort würden sich auch Kinder zu sprechen trauen, die sonst eher schüchtern sind. „Sie haben das Gefühl, dass es erwünscht ist, wenn sie sagen, was sie denken und wissen, dass sie niemand dafür auslacht.“ Oft hätten die Kinder auch Ideen, auf die Erwachsene nicht kommen würden. Manche Wünsche seien, der kindlichen Fantasie geschuldet, allerdings schwierig umzusetzen: „Als wir das Thema Dinosaurier hatten, hat sich ein Kind gewünscht, mal einen echten Dinosaurier zu sehen.“

Die Effekte des Prinzips bewertet Heike Jutzi positiv: „Die Kinder sind alle sehr neugierig und hinterfragen Sachen, auch was Erwachsene so tun. Sie akzeptieren aber auch, wenn sie nicht sofort eine Antwort bekommen.“ Eine ausgeprägte soziale Ader zeigt sich zudem in mehreren Facetten: „Unsere Vorschüler übernehmen oft Patenschaften für die kleineren Kinder und kümmern sich um sie.“ Auch die vielen verschiedenen Kulturen innerhalb der Gruppe seien kein Problem: „Da könnten wir Erwachsenen uns mal eine Scheibe abschneiden. Immerhin haben wir aktuell Kinder aus 17 Nationen im Haus.“ Sprachliche Barrieren würden umgangen und abgebaut. Besonders wertvoll seien Kinder, die mehrsprachig aufwachsen: „Die können dann sogar übersetzen, wenn nötig.“

Die verschiedenen Religionen seien ebenfalls kein Thema. „Die Eltern wissen auch, dass wir hier niemanden belehren, obwohl wir ein evangelischer Kindergarten sind.“ Zu den vom Kindergarten organisierten Gottesdiensten kämen oft auch nicht-christliche Eltern. „Die Kinder wünschen sich das. Jeder ist hier willkommen, mit allem, was dazugehört.“

Ähnlich funktioniert das soziale Gefüge auch bei Kindern mit Beeinträchtigung: „Uns ist wichtig, dass immer noch andere Kinder an der besonderen Betreuung beteiligt sind. Es heißt ja nicht ohne Grund Inklusion.“ Die positiven Effekte scheinen sich auch nach der Kindergartenzeit fortzusetzen. Aus den Schulen erhalte Heike Jutzi oft die Rückmeldung, dass sich die Kinder aus dem Kindergarten sehr sozial und wissbegierig verhalten würden.

Das deckt sich mit allgemeinen Erkenntnissen. Die Bundeszentrale für politische Bildung verweist zum Thema Partizipation in Kindergärten auf einige Studien. Das Ergebnis: Partizipation wirke politisch und allgemein bildend. Die Kinder würden lernen „demokratische Verfahren funktional zu praktizieren“ und später auch auf Bereiche außerhalb der Kindertagesstätte zu übertragen.