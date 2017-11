Dem Frieden ein Stück näherkommen

„Der Zweite Weltkrieg wurde vom Deutschen Reich im Osten als Vernichtungs- und Ausrottungskrieg geführt – das ist die historische Wahrheit.“ Deutliche Worte des stellvertretenden Bezirksvorsitzenden des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge Ernst-Otto Berk am Sonntagabend an der Kreiskriegergedächtnisstätte in Markbreit anlässlich des Volkstrauertags.

Allerdings – das machte der ehemalige Brigadegeneral auch deutlich: „Die Katastrophe und das Elend begannen am 30. Januar 1933 und nicht am 1. September 1939.“ Denn ins Werk gesetzt war all dies durch die nationalsozialistische Partei und die war durch freie Wahlen 1933 an die Macht gekommen. Bald schon hat diese Partei ihre Maske fallen lassen und – dem Größen- und Rassenwahn verfallen – Deutschland in die Katastrophe geführt.

Deshalb die Mahnung des Redners: Nationale Alleingänge führen in die Irre und sich am rechten Rand formierende Gruppierungen haben keine Lösungen zur Hand, sondern sind zum Teil gefährlich, wie eben der Blick ins Geschichtsbuch zeigt. Und deshalb darf die Tatsache, dass Deutschland gegenwärtig die Hauptlast der Bewältigung der Kriegsfolgen in Afghanistan und Syrien mit der Aufnahme von Flüchtlingen trägt, nicht auf falsche Fährten führen.

Die Lehre aus der Geschichte ist für Berk: Das Grundgesetz ist die Antwort auf die Erfahrungen mit der deutschen Geschichte mit brüchiger Demokratie und totalitären Systemen. Die Würde des Menschen, die Freiheit der Person, die Gleichheit aller Menschen und auch das Asylrecht stehen aus gutem Grund in der Verfassung Deutschlands. Wählen dürfen ist mehr als ein Recht, es ist eine vornehme staatsbürgerliche Pflicht, die mit größtem Bedacht und verantwortlich ausgeführt werden müsse.

So sehr Kritik an Europa auch gerechtfertigt ist – Bürokratismus, ausufernde Schuldenpolitik von Partnern, die Sorge um die Stabilität des Geldes – Frieden und Freiheit sind wichtiger. „Europa ist unsere Zukunft: das ist die zentrale Lehre aus der Vergangenheit“, sagte Berk. Der Volkstrauertag ist Erinnerung und Gedenken als Mahnung für die Zukunft. „Und die Mahnung heißt Verständigung, Versöhnung und Frieden. Die Mahnung heißt auch Hilfe, Zuwendung, Herzlichkeit und Großzügigkeit nicht für all diejenigen, die sie erstreben, aber für möglichst viele von denen, die sie brauchen“, so Berk.

Lange haben Deutschland und Europa gebraucht, dies zu lernen. Aber seit 70 Jahren leben wir mit allen Nachbarn in Frieden. Frieden, so der ehemalige General, müsse erarbeitet, gestaltet und täglich neu bewahrt werden.

Zwangsläufig ist das Leben in Frieden für die junge Generation nicht, denn Gewitterwolken sind am Horizont erkennbar. Umso wichtiger ist es – in Gedenken und Verpflichtung an die Opfer von Krieg, Gewalt und Verfolgung – dem Terror zu widerstehen, Kriege zu beenden, der Gewalt im Zusammenleben der Menschen keinen Raum zu lassen, um so dem Frieden Schritt für Schritt ein Stück näherzukommen.

Mahnende Worte sprachen auch der stellvertretende Landrat Paul Streng, Marktbreits Bürgermeister Erich Hegwein und Dettelbachs Weinprinzessin Laura Kreßmann für die junge Generation.