Delegation aus dem Landkreis Kitzingen besuchte Brüssel

(rtr) Seit 25 Jahren setzt sich das Europabüro der bayerischen Kommunen für die Interessen der Städte, Gemeinden, Landkreis und Bezirke in Brüssel ein. Zum Jubiläum war eine Delegation aus Bayern, unter ihnen Landrätin Tamara Bischof, Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel und einige Bürgermeister aus dem Landkreis Kitzingen in Brüssel, wie mitgeteilt wird. Im umfangreichen Programm war eine Sitzung des Präsidiums des Bayerischen Landkreistags, dem Landrätin Bischof als Vizepräsidentin angehört. Neben einer Festveranstaltung unter dem Titel „25 Jahre Europabüro der bayerischen Kommunen – Beitrag der Kommunen bei der Gestaltung Europas“ mit Beate Merk (Staatsministerin für Europaangelegenheiten), Christian Bernreiter (Präsident des Bayerischen Landkreistags), Manfred Weber (Europaabgeordneter), Peter M. Huber (Richter am Bundesverfassungsgericht) sowie EU-Kommissar Günther Oettinger ging es auch um die zukünftige Rolle der lokalen und regionalen Banken in Europa.