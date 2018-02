Das süße Labor in der Rathaushalle

Himbeerduft in der Kitzinger Rathaushalle, ein Kupferkessel mit brodelnder Zuckermasse, gegossene Schokoladenfiguren in historischen Metallformen. Die Schüler des Seminars „Das süße Labor“ konnten zeigen, was sie sich in den letzen Jahren in Kooperation mit dem Conditoreimuseum Kitzingen und weiteren Firmen (Südzucker Ochsenfurt, Art of Chocolate, Schwarzach) erarbeitet hatten.

Zum Leben erweckt

Die Objekte des Museums aus der Blütezeit der Konditorei um 1900 wieder zum Leben zu erwecken, das war das Ziel dieser Veranstaltung, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei beeindruckten die Seminarteilnehmer durch ihre praktischen Vorführungen (Herstellung von Speiseeis ohne elektrische Kühlung, Herstellung von Bonbons) und mit souveränen Vorträgen (Gießen von Schokoladenobjekten, Geschichte des Zuckers).

Neue Homepage

Als Premiere wurde die neue Homepage des Museums, die von zwei Schülern gestaltet wurde, vorgestellt. „Der Abend zeigt modellhaft, wie eine Zusammenarbeit zwischen Schule und Museum auch in Zukunft aussehen kann“, so stellte der Leiter des P-Seminars Martin Schwab die Absicht des Seminars vor. Nach zwei Stunden endete der Abend mit einem kleinen Imbiss.