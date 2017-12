Das soziales Gesicht Landkreises ist weiblich

Irma Kreitlein aus Hellmitzheim wurde von Landrätin Tamara Bischof beim 7. Ehrenamtsempfang des Landkreises als Erste Preisträgerin ausgezeichnet im Segment „Soziales Engagement“ ausgezeichnet. Der Preis ist mit 300 Euro dotiert. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz wäre die Kirchengemeinde im Iphöfer Stadtteil um einen reichen Schatz ärmer, sagte Landrätin Tamara Bischof.

Irma Kreitlein leitet in Hellmitzheim den Seniorenkreis schon 35 Jahre, organisiert Veranstaltungen und Feiern, Ausflüge und in Absprache mit dem Pfarramt Ausstellungen oder Vorführungen. Die Geehrte kümmert sich auch um die Finanzen des Seniorenkreises und besucht Senioren zuhause und erfreut ältere oder einsame Menschen mit Geschenken.

Schülerinnen helfen Senioren

Der zweite Preis und 200 Euro gingen an das „Erzählcafé im Altenheim“ von der Volkacher Mädchenrealschule. Das Projekt wurde im Jahr 2007 vom Kitzinger Jugendpakt ins Leben gerufen und motiviert Schülerinnen schon seit zehn Jahren dazu, in ihrer Freizeit ältere Menschen im Altenheim zu besuchen, in Gesprächskreisen Informationen zu geben und die Senioren bei der Beweglichkeit oder Ernährung im Alter Hilfestellung zu leisten. Rollstühle schieben, einfach zuhören, Wände im Gymnastiksaal im Bürgerspital gestalten oder mit den Senioren feiern: das machen die Schülerinnen selbst in den Ferien.

Engagiert im Notwohngebiet

Der dritte Preis und 100 Euro wurde der Kitzingerin Stadträtin Andrea Schmidt und ihrem „Wegweiser-Team“ im Notwohngebiet der Kitzinger Siedlung zuerkannt. Das Team gibt Raum für Gespräche und Gemeinschaft sowie Hilfe in vielen Fragen. Durch den Einsatz der Ehrenamtlichen wurde es möglich, dass Bewohner des Notwohngebiets, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, Duschen und Wäsche waschen können; jeden Mittwoch gibt es Kaffee und Kuchen sowie frisches Obst und an einem Sonntag pro Monat ein warmes Essen. Das Team konnte auch einen Friseur dafür gewinnen, dass die Bedürftigen alle zehn Wochen die Haare kostenlos geschnitten bekommen. Die Vermittlung von Möbeln oder Haushaltsgeräten, Kleidern oder auch ein Theaterbesuch für Kinder: all dies ermöglichte das ehrenamtliche „Wegweiser-Team“ Bürgern im Notwohngebiet. „Dieses Engagement gibt diesen Menschen wieder das Gefühl, ein Teil unserer Gesellschaft zu sein“, meinte Tamara Bischof.

Im Hintergrund aktiv

„Heute sehen wir das soziale Gesicht unseres Landkreises“, wandte sich die Landrätin im prall gefüllten Sitzungssaal des Landratsamts an die vielen Ehrenamtlichen im sozialen Bereich. Volkachs Bürgermeister Peter Kornell fügte hinzu: „Das soziale Gesicht unseres Landkreises ist weiblich“, was sich darin dokumentierte, dass diesmal fast alle Geehrten Frauen waren. Tamara Bischof betonte, dass der Ehrenamtsempfang – heuer am Internationalen Tag des Ehrenamts – eine wichtige Veranstaltung sei. Der Empfang sei ein Zeichen des Dankes sowie ein Beitrag dazu, bürgerschaftliches Engagement in den Vordergrund zu rücken, da die Ehrenamtlichen oft unauffällig im Hintergrund wirken würden. Die Landrätin würdigte den Einsatz der Ehrenamtlichen, ohne deren Engagement – besonders im sozialen Bereich – „buchstäblich die Lichter ausgehen würden“, so Tamara Bischof.

2800 Ehrenamtskarten

Der Landkreis Kitzingen fördere das bürgerschaftliche Engagement durch Veranstaltungen zum Erfahrungs- und Meinungsaustausch, sowie der Ehrung ehrenamtlichen Personen, Gruppen und Institutionen. Zudem hat die Fachstelle Ehrenamt inzwischen schon 2800 Ehrenamtskarten ausgegeben und der Landkreis fördert auch die Koordinierungsstelle für bürgerschaftliches Engagement.

Jury sieht vielfältigen Einsatz

Die Kommunen aus dem Landkreis hatten insgesamt vier Einzelpersonen und zehn Gruppen oder Projekte für den Ehrenamtspreis im Bereich Soziales Engagement zur Ehrung vorgeschlagen. Die Jury mit Tamara Bischof, den Landratsamtsmitarbeitern Corinna Petzold, Sabrina Fröhlich, Herbert Köhl und Manfred Hauwasser, den Kreistagsreferentinnen Heidi Reitmeier (Soziales) und Gerlinde Martin (Jugend) sowie Jochen Keßler-Rosa als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Wohlfahrtspflege) befanden über die drei Preisträger und erfuhren dabei auch eine große Vielfalt an Formen und Schattierungen der sozial engagierten Ehrenamtlichen im Landkreis.

Landrätin Bischof danke der Sparkasse Mainfranken, weil sie den Ehrenamtspreis mit 1500 Euro unterstützt. Den Empfang untermalte das Musikduo Julia Then und Timo Lechner.